Hocalı katliamı unutulmadı

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Dağlık Karabağ bölgesinin Ermeniler tarafından işgalinin 28. yıldönümünün yaşandığını belirterek, 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gecede Ermeni çetelerinin Hocalı’da 613 Azerbaycan Türkünü barbarca katlettiğini belirtti.

Töre yayınladığı mesajda, dünyanın, başta Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) olmak üzere katliamı sadece seyredip, üzüntülerini ifade ettiğini kaydetti.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, Dağlık Karabağ'ın Hocalı Kasabası'nda Ermenilerin gerçekleştirdiği katliamda hayatını kaybeden yüzlerce masum Azerbaycanlı soydaşlarına Allah’tan rahmet diledi ve Ermeni mezalimini kınadı.

Zaroğlu, Hocalı Katliamı’nın 28. yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, bu insanlık dramının tarihin en acılı sahneleri olarak tüm dünyanın hafızasına, Türk dünyasının ise yüreğine kazındığını vurguladı.