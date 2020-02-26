Seçimin etkisi

Tuğçe Ülkü AYDIN

Asgari Ücreti Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücreti olarak belirlenen brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL rakamlarına yapılan itirazları değerlendirerek, asgari ücretin brüt 3 bin 820 TL, net 3 bin 323 TL olmasına karar verdi.

Asgari Ücreti Saptama Komisyonu, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) ile Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (Hür-İş) 17 Şubat’ta asgari ücrete yaptıkları itirazlarını değerlendirmek üzere bugün yaptığı toplantıda, asgari ücreti yeniden belirleyerek artışa gitti.

İşveren tarafının terk ettiği toplantıda, yeni asgari ücret devlet ve işçi tarafının oylarıyla brütte 220 TL, nette 191 TL arttırıldı.

Tekakpınar: İtirazlar değerlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ve Komisyon Başkanı Erçin Tekakpınar, dünkü toplantıda Hür-İş ve Türk Sen’in itirazlarının değerlendirildiğine dikkat çekti.

Tekakpınar, 1 Şubat’tan geçerli rakamları şöyle açıkladı; saatlik 22.04 TL, Günlük 176.31 TL, haftalık 881.54 TL, Aylık brüt 3 bin 820 TL, net 3 bin 323 TL.

Tekakpınar, yasanın çırak olarak tanımladığı 15-17 yaş arası işe alınanlara ise kıstasların sırası ile yüzde 30 indirimle uygulanması önerisinin oy çokluğu ile kabul edildiğini kaydetti.

Serdaroğlu: Hayırlı olsun

Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, 10 Ocak’ta gerçekleştirilen ve asgari ücretin belirlendiği toplantıyı işçi tarafı olarak terk ettiklerini anımsatarak, bunun siyaset değil emek kavgası olduğunu, kendilerinin arkasında sadece işçilerin olduğunu vurguladı.

Serdaroğlu, yeni asgari ücretin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İşveren tarafı itiraz edecek

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Özgün Kutalmış, asgari ücretin yeniden belirlenmesi amacıyla dün gerçekleştirilen toplantı ve alınan karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Kutalmış yazılı açıklamasında Asgari Ücretin belirlenmesi konusunda bugüne kadarki teamüllerin dışında bir uygulama gerçekleştirildiğini, böylesi bir durumla ilk kez karşılaştıklarını kaydetti.

Yıllardan beridir asgari ücretler tespit edilirken işçi ve işveren temsilcilerinin komitede görüşlerini ortaya koyduklarını, hükümetlerin de bu rakamlar üzerinden formül ürettiğini ifade eden Kutalmış, geçen hafta gerçekleştirilen asgari ücret toplantısında işveren ve işçi tarafının ilk kez bu kadar karşı karşıya bırakıldığını savundu.

Sucuoğlu: 7 ayda yüzde 21 artış yapıldı

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, özel sektör çalışanlarına yedi aylık bir süre içerisinde, 670 TL tutarında, yaklaşık % 21 oranında bir artış yapılmasının sağlandığını belirtti.