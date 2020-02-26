İlter Taşpınar’ın ismi Küçük Kaymaklı’daki çocuk parkına verildi

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden İlter Taşpınar’ın anısına yaptığı çocuk parkı açıldı.

Belediyenin öncülüğünde yapılan parka, Taşpınar ailesi de oyuncakları alarak katkı koydu. Parkın çevre düzenlemesi belediye tarafından yapılırken, Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Projesi ekibi de ağaç fidelerini temin etti.

Küçük Kaymaklı’da, Necmi Hamit Sokak’ta bulunan “LTB İlter Taşpınar Çocuk Parkı”nın açılışını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı yaptı.

Açılışa, İlter Taşpınar’ın ailesi ve sevenleri, Küçük Kaymaklı Muhtarı, Belediye Meclis üyeleri, LTB ekipleri, Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’ndan öğrenciler, öğretmenler ve bölge sakinleri katıldı. Türk Ajansı Kıbrıs (T.A.K) çalışanlarından olan anne Ayşegül Taşpınar’ı çalışma arkadaşları da yalnız bırakmadı.

LTB Başkanı Harmancı ile Meral Akıncı açılışta kısa birer konuşma yaparken, İlter Taşpınar’ın annesi Ayşegül Taşpınar da projenin hayata geçmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

Parkın ilk konukları ise, Şehit Doğan Ahmet İlkokulu öğrenciler oldu. Konuşmaların ardından çocuklar parkta oynadı, onlar için hazırlanan hediyeleri aldı. Çocuklara izaz-ı ikramda da bulunuldu.

İskele-Ercan anayolunda, Yeniceköy kavşağı yakınlarında 10 Mart 2019’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İlter Taşpınar 27 yaşındaydı.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2020, 13:24