Uluslararası Karikatür Yarışması başladı

Uluslararası Karikatür Yarışması 2020 Seçici Kurul çalışmaları başladı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Covid-19 Pandemisi sonucu, Dünya’daki posta hizmetlerinin kısıtlı çalışmalarına rağmen, 9. Uluslararası Karikatür Yarışması’na bu yıl 62 ülkeden 289 çizer toplam 887 eser ile katıldı.

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği işbirliğinde, 19. Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında düzenlenen 9.Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması tanıtım toplantısı önceki gün Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün onursal başkanlığında, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Başkanı M.Serhan Gazioğlu, KTKD Yönetim Kurulu Üyesi Musa Kayra, Girne Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik, KTKD Genel Sekreteri Hüseyin Çakmak ve Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Üyesi Selen Selışık’tan oluşan Seçici Kurul Üyeleri, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen basın toplantısının ardından değerlendirme çalışmalarına başladı.Covid-19 Pandemi sürecinde kültür ve sanatın yaşatılmasının önemini dile getiren Güngördü, yarışmanın Dünya Karikatürü’nde önemli yere sahip olduğunu belirterek, karikatür yarışmasının devamlılığını sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

“Seçici kurul üyeleri yerel kapsamda tutuldu”

9. Uluslararası Karikatür Yarışması Seçici Kurul Üyeleri bu yıl, Covid-19 salgını nedeni ile yerel kapsamda tutuldu. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün başkanlığında, M. Serhan Gazioğlu, Musa Kayra, Derman Atik, Hüseyin Çakmak ve Selen Selışık’tan oluşan seçici kurul üyeleri, 21 Eylül Pazartesi günü, Girne Sanat Galerisi’nde düzenlenen basın toplantısının ardından değerlendirme çalışmalarına başladı.

Karikatür sergileri

9. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda dereceye giren ve finale kalan eserler, bu yıl dijital ortamda gerçekleştirilecek 19. Uluslararası Zeytin Festivali süresince önce, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek canlı yayında, daha sonraki tarihlerde ise Girne Belediyesi giriş holünde panolar üzerinde sergilenecek.