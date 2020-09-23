Son noktayı Akıncı koydu

Cumhurbaşkanlığı eski görüşmecileri Osman Ertuğ ve M. Ergün Olgun, Türkiye yetkililerinin “Crans-Montana'da federal çözüm arayışlarının çöktüğü, dolayısıyla görüşmelere bırakıldığı yerden devam edilemeyeceği, görüşmelere ancak egemen eşitlik zemininde ve taraflar arasında ortak vizyon bulunup bulunmadığını saptamak için başlanabileceği” şeklindeki açıklamalarını isabetli bulduklarını ve desteklediklerini açıkladılar.

Osman Ertuğ ve Ergün Olgun yaptıkları ortak açıklamada, “son turu 2017 yılının Haziran-Temmuz aylarında İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında yapılan 5'li Kıbrıs toplantılarının başarısızlıkla sonuçlandığını ve bu toplantılar sonunda onyıllardır süren federal çözüm sürecinin çöktüğünün bilindiğini” belirterek, “Söz konusu çöküşten sonra ilgili tarafların bu sonucu teyit eden açıklamalar yaptığı, hatta Cumhurbaşkanı Akıncı'nın ‘bu bizim neslin son denemesidir’ demek suretiyle federal çözüm arayışlarına son noktayı koyduğu hatırlanacaktır” ifadesini kullandılar.

Ertuğ ve Olgun, ilk kez 1968 yılında başlayıp aralıklarla 2017 yılı ortalarına kadar devam eden süreçlerin niye bir çözüm üretmediğinin ilgili tüm taraflarca açık bir kafa yapısıyla sorgulanması ve bundan gerekli dersler çıkarılması gerektiğini kaydetti.



Ertuğ ve Olgun ortak açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Bundan çıkan sonuç, Kıbrıs Rum tarafının eşit statüde bir uzlaşıyı değil, sözde ‘meşru hükümet’ statüsünü sürdürmesine olanak sağlayan statükonun devamını tercih ettiği ve görüşmeler sürecini statükoyu sürdürmek için bir araç olarak kullandığıdır. Uluslararası aktörler, özellikle küresel güçler ise, bir yandan statüko sürdürülemez derken, buna sadece müsaade etmekle kalmamakta, federasyon görüşülüyor görüntüsü altında Kıbrıs Rum tarafının Yunanistan'la işbirliği içinde hegemonyacı tutumunu ada sathında ve Doğu Akdeniz'de yaymasına yardımcı olmaktadır. Bunun en bariz kanıtı ise Kıbrıs Rum tarafının ada etrafındaki denizlerin altında yatan hidrokarbon kaynaklarının keşfi, çıkartılması ve bunlardan yararlanılması konusunda ısrarla sürdürdüğü, Kıbrıs Türk tarafını dışlayan tek yanlı faaliyetleridir…”