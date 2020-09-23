‘Salgın bizi mahvetti’

Serdar ŞENGÜL

Sağlık Bakanlığı’nın Girne bölgesinde dün yaptığı ücretsiz PCR testlerinden faydalanan vatandaşlar uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade etti.

Vatandaşlar, ücretli test yaptırabilecek maddi güçleri olmadığını, salgından dolayı endişeli olduklarını ifade ederek, “Ücretsiz test yapma imkânı bulduğumuz için mutluyuz” dedi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Salgın bizi hem psikolojik hem de maddi açıdan mahvetti. Umarız duran sektörler, özellikle turizm canlanır ve yaşanan ekonomik buhran biter” temennisinde bulundu.

Ne dediler…?

Yusuf Ali

“Sağlık Bakanlığı’nın PCR testlerini ücretsiz yapması çok güzel bir uygulama. Bu testi kendim ve sevdiklerim için yaptırıyorum. Umarım salgın bir an önce biter. Bir turizm sektörü çalışanı olarak çok zor durumdayım. Şu anda işsizim ve birçok kişi benim durumumda. Umarız duran sektörler, özellikle turizm canlanır ve yaşanan ekonomik buhran biter.”

Yaşar Doğan

“Girne Antik Limanı’nda işletmeciyim ve çalışanlarımızla bu testi sağlığımız için yapmaya geldik. Üstelik turizm şu anda öldü, her gün işe gidiyoruz ama 10 kadar insan çalıştığımız yere geliyor. Bu durumda nereye kadar maaş alabileceğiz bilemiyorum. Patronlarımız bizi nereye kadar taşıyabilecekler bunu da bilmiyorum. Salgın bizi hem psikolojik hem de maddi açıdan mahvetti.”

Murat Can Yakubof

“Turizm çalışanıyım ve iş olmadığı için ülkeden ayrılacağım. O yüzden ücretsiz test yaptırmak için geldim. Uçak biletimi aldım ve dediğim gibi turizm sektörü durduğu için gitmek zorundayım. Kendi ülkemde para kazanma arayışlarına devam edeceğim.”

Mehmet Demirege

“Ücretsiz uygulama çok iyi en azından insanlara katkıda bulunuyorlar ama keşke her gün yapabilseler. Ben önlem için yaptırıyorum bu testi çünkü stresliyiz ve endişeliyiz. Veteriner Dairesinde çalışıyorum rotasyon usulü rutin işlerimiz devam ediyor.”

Ali Galip Akdoğan

“Devletimizin sağladığı bu ücretsiz PCR testlerinden memnunuz ancak halkında yeterli önlemleri alması gerekiyor. Yetkililerin bir an önce bu duruma çare üretmelerini bekliyoruz. Gelecekte bizleri neler bekliyor bunu bilemiyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020, 10:28