18 hasta taburcu edildi, 7 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 7, Güney Kıbrıs’ta ise 15 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 447 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu söyledi.

Yapılan toplam test sayısı 158 bin 838’e toplam vaka sayısı 711’e yükseldi.



27’si pandemi merkezinde, 210’u pandemi otellerinde olmak üzere 239 kişinin tedavisi ise sürüyor.2 kişi ise halen yoğun bakımda.

Güneyde 15 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte yapılan 2 bin 709 test sonucunda 15 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Rum kaynaklarına göre, yeni vakaların 9 tanesi Nea Salamina futbol kulübü oyuncusu ve çalışanı.

Toplam vaka sayısı bin 618’e ulaştı.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020, 10:43