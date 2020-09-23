18 hasta taburcu edildi, 7 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 7, Güney Kıbrıs’ta ise 15 yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 447 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu söyledi.
Yapılan toplam test sayısı 158 bin 838’e toplam vaka sayısı 711’e yükseldi.
2 kişi ise halen yoğun bakımda.
Güneyde 15 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte yapılan 2 bin 709 test sonucunda 15 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.
Rum kaynaklarına göre, yeni vakaların 9 tanesi Nea Salamina futbol kulübü oyuncusu ve çalışanı.
Toplam vaka sayısı bin 618’e ulaştı.