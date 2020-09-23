Durumları iyi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, liman yolu üzerinde dün akşam iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen kazada cadde savaş alanına dönerken, 5 kişi yaralandı.



Kaza dün akşam saat 21.00 sıralarında, 112 acil servis istasyonunun da bulunduğu liman yolu üzerinde meydana geldi.Yönetimindeki RV 489 plakalı aracı ile Gazimağusa Limanı istikametine seyreden Sıla Elif Kılıç, sürat ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti ve karşıdan gelen Fırat Yapıcıoğlu yönetimindeki RA 351 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.Olay yerinin hemen yanı başında bulunan 112 istasyonundaki sağlık ekipleri anında kazaya müdahale ederek, araç sürücüleri ile yolcular Eyşe Merve Güven, Türkay Korkmaz ve Nisanur Kılıç’ı hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor