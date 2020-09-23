Aranan üç kişi var

Suna ERDEN

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda ele geçirilen 20 gram kokain, 2 kilo hintkeneviri ve 200 gram bonzai ile ilgili soruşturma devam ediyor. Suçla bağlantılı tutuklu bulunan Sheriff Mukhtar Kadı, Sinan Dilim, Mehmet Alkış, Tahir Casun ile İbrahim Yağmur dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın geniş çaplı devam ettiği, aranan 3 kişi daha olduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 10 Eylül’de aldıkları ihbarda şüpheli şahısların Ortaköy’de bir ağaç altına çanta sakladıklarının öğrenildiğini söyledi.

İhbar üzerine belirtilen yere gittiklerini kaydeden polis, pusuya yattıklarını açıkladı.

Polis, bir süre sonra Sheriff Mukhtar Kadı’nın bir araç tarafından olay yerine bırakıldığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının çantayı gizlendiği yerden aldığı sırada suçüstü tutuklandığını açıkladı.

Çanta içerisinden 20 gram kokain, 2 kilo hintkeneviri ve 200 gram sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucu madde çıktığını kaydeden polis, Sheriff Mukhtar’ın suçüstü tutuklandığını söyledi.



Polis, yürütülen ileri soruşturmada meseleye bağlantısı olduğu düşünülen ve aranan şahıs ilan edilen zanlı Sinan Dilim’in tespit edilerek tutuklandığını söyledi.Polis, zanlı Sinan Dilim’in olay gecesi kendi aracıyla uyuşturucuyu bırakan kişiyi Boğaz bölgesine bıraktığının tespit edildiğini, ayrıca cep telefonunu kırdığını belirtti.Polis, zanlı Mehmet Alkış’ın da uyuşturucu maddeyi bırakan kişinin aracında olduğunun tespit edildiğini belirtti.Polis, olay mahalline gidilirken Sinan Dilim’in aracında aranan 2 kişi olduğunu, aralarında tartışma olduğunu ve 2 kişinin araçtan indiğinin tespit edildiğini söyledi.

Soruşturma genişledi

Mehmet Alkış’ın cep telefonunun incelemeye alındığını bildiren polis, telefon dökümlerinde söz konusu olayın gerçekleşmesinin ardından zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış ile zanlılar Tahir Casun ve İbrahim Yağmur’un konuşmalarının tespit edildiğini vurguladı.

Polis, zanlıların aranan iki şahsı yasak yollarla Güney Kıbrıs’a geçirdiğinin de tespit edildiğine dikkat çekerek, meseleyle ilgili aranan üç zanlının daha olduğunu açıkladı.

Soruşturmanın geniş çaplı bir şekilde devam ettiğini kaydeden polis, 6 zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.