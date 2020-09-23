Hepsi kül oldu

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İncirli köyünde arpa ve balya istifli arazide yangın çıktı

Hepsi kül oldu
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Onur ULAĞ
Gazimağusa’ya bağlı İncirli köyünde dün Saniye Sertce Serdengeçti’ye ait ağılın yakında çıkan yangında 200 adet rulo balya ve 25 ton arpa yanarak zarar gördü. 

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İncirli Köyü’nün güney doğu kısmında bulunan Saniye Sertce Serdengeçti’ye ait ağılın yanında dün saat 14.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucu yığın halinde bulunan 200 adet rulo balya ve 25 ton arpa yanarak zarar gördü. 
Yangın İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları ve hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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