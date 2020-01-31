Toplumsal, siyasal ve kültürel yaşamdaki yozlaşmayı, kirlenmeyi mizahın etkileyici ve iğneleyici dili ile anlatan “Yangın Yerinde Kabare” prömiyerini yaptı

Toplumsal, siyasal ve kültürel yaşamdaki yozlaşmayı, kirlenmeyi mizahın etkileyici ve iğneleyici dili ile yansıtan “Yangın Yerinde Kabare” oyunu Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Barış Salonu’nda prömiyerini yaptı.

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre; geçtiğimiz gün yapılan oyunun prömiyerinde salon tamamen doldu.

“Yangın Yerinde Kabare” oyununda Özgür Oktay, Döndü Özata, Melek Erdil, Melihat Melis Günalp, Barış Refikoğlu, Erol Refikoğlu, Işın Cem, Umut Ersoy, Irmak Refikoğlu ve Yaşar Ersoy rol alıyor.

Altı kısa bölümden oluşan ve genç oyuncular Memet Baydur ile Vural Pakel’in oyunlarından, Aziz Nesin, Marcel Berguier ve Çetin Altan’ın makale ve hikayelerinden Yaşar Ersoy’un kurgulayıp oyunlaştırdığı ve yönettiği iki perdelik oyunun sonunda seyirciler sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.

Oyunun müziklerini Ersen Sururi, koreografisini Melek Erdil, dekor, ışık ve yönetmen yardımcılığını Umut Ersoy yaptı. Oyunun canlı müziğini piyanosuyla Oskay Hoca icra etti. Afiş tasarımını Senih Çavuşoğlu ve Shahryar M. Alikhani yaptı. Oyunun ışık uygulamasını Hüseyin İstek, dekor uygulamasını Savaş Çiner, kostüm uygulamasını ise Tülfer Modaevi yaptı; fotoğrafları da Harun Uçar çekti.

Her salı saat 20.00’de sahnelenecek oyun biletleri 15 TL’ye KTAMS sekreterliğinden alınabilecek. Daha detaylı bilgi 2271775 ve 05338659884 numaralarından elde edilebilir.

