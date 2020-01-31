DAÜ Eczacılık Fakültesi, mezunları için yemin töreni düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni öncesinde mezunları için yemin töreni düzenledi. Mezunlar, geçtiğimiz salı günü Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen yemin töreni ile mesleğe ilk adımlarını atmış oldular. İnsanlığa hizmet etmek ve mesleklerinin ideallerini ve taahhütlerini desteklemek için yemin eden 62 yeni mezun eczacı, yetişmelerinde katkısı olan hocalarına ömürleri boyunca saygı göstereceklerine ve meslek yeminlerine ters düşen bir şekilde hareket etmeyeceklerine dair ant içti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan yemin töreninin açılışında konuşan DAÜ Tanıtım İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan, konuşmasına DAÜ Eczacılık Fakültesi yeni mezunlarını tebrik ederek başladı ve bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Prof. Dr. Pulhan, DAÜ mezunlarının dünyanın dört bir yanına dağıldığını ve mezun sayısının 60 bini aştığını vurgulayarak, bundan dolayı büyük bir onur ve gurur duyduklarını ifade etti.