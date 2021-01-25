2021 yılının trendi 10 stil ürün

Podyumlardan esintiler, 2020’den kalanlar ve geri dönüş yapan parçalar ile yeni normal hayatınızda dolaplarınızı hızla 2021 trendlerine uyarlama zamanı geldi.

Modacılar, 2021 yılında dolabınızda bulunması gereken en stil 10 parçayı açıkladı.

1.Sneakerlar

Onlar hep vardı ve 2021 yılında da olmaya devam ediyorlar.

2.Triko Elbiseler

Sıcak tutan, konforlu ve şık triko elbiseler şimdi her yerde.

3.Maskeler

Mast-Have parçalarımız elbette maskeler.

4.Eşofman Takımları

Pandemi sürecinde evimizde en sevdiğimiz kurtarıcılarımızdan olma yolunda hızla ilerliyor.

5.Braletler

Sahneyi bırakmayan braletler yine gündemde kalmaya devam ediyor.

6.Mini Etekler

İddialı ve şık görünüm için mini etekler yine gözde parçalardan.

7.Metalik Işıltılar

Parlak yansımalar ve payetleri sokak stiline uyarlıyoruz.

8.Gömlek Elbiseler

Tek parça şıklığının adresi gömlek elbiseler yine göz bebeğimiz olmaya devam edecek.

9.Kalın Tabanlı Botlar

Yükselen trend parçalardan olan kalın tabanlı botlar 2021 yılında bizlerle birlikte.

10.Dik Omuzlar

Zirveyi zorlayan keskin omuzlar uzun süre trend parçalarda kendine yer ayıracak.

