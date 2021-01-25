2021 yılının trendi 10 stil ürün

Podyumlardan esintiler, 2020’den kalanlar ve geri dönüş yapan parçalar ile yeni normal hayatınızda dolaplarınızı hızla 2021 trendlerine uyarlama zamanı geldi.
Modacılar, 2021 yılında dolabınızda bulunması gereken en stil 10 parçayı açıkladı.
1.Sneakerlar
Onlar hep vardı ve 2021 yılında da olmaya devam ediyorlar.
2.Triko Elbiseler
Sıcak tutan, konforlu ve şık triko elbiseler şimdi her yerde.
3.Maskeler
Mast-Have parçalarımız elbette maskeler.
4.Eşofman Takımları
Pandemi sürecinde evimizde en sevdiğimiz kurtarıcılarımızdan olma yolunda hızla ilerliyor.
5.Braletler
Sahneyi bırakmayan braletler yine gündemde kalmaya devam ediyor.
6.Mini Etekler
İddialı ve şık görünüm için mini etekler yine gözde parçalardan.
7.Metalik Işıltılar
Parlak yansımalar ve payetleri sokak stiline uyarlıyoruz.
8.Gömlek Elbiseler
Tek parça şıklığının adresi gömlek elbiseler yine göz bebeğimiz olmaya devam edecek.
9.Kalın Tabanlı Botlar
Yükselen trend parçalardan olan kalın tabanlı botlar 2021 yılında bizlerle birlikte.
10.Dik Omuzlar
Zirveyi zorlayan keskin omuzlar uzun süre trend parçalarda kendine yer ayıracak.