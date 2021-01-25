3 kişiye hayat verdi

Girne’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak, geçen cuma tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kenan Kurtdemir'in (23) bağışlanan organları üç kişiye hayat oldu.

Kurtdemir’den alınan kalp ve böbrekler dün Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde başaralı bir şekilde üç hastaya nakledildi.

Kurtdemir'in kardeşi Anıl Kurtdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kardeşim Kenan'ın kalp ve böbrek nakilleri başarılı bir şekilde nakledildi ve 3 kişiye hayat oldu. Yaşayıp, yaşatmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bu arada genç yaşta ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kenan Kurtdemir'in bugün öğle namazını müteakip, Ozanköy Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

Kaza nasıl olmuştu

Kurtdemir’in ağır yaralanmasına neden olan kaza 17 Ocak 2021 tarihinde saat 06.20 sıralarında Girne’de Şht. Ast. Sb. Cemil Akın Sokak üzerinde meydana gelmişti. Güney istikametine doğru seyreden Kurtdemir, yönetimindeki PH 670 plakalı araçla dikkatsizce Uğur Mumcu Caddesi’ne giriş yapmış ve bu esnada Mehmet Eren Düzce (20) yönetimindeki PU 878 plakalı araca çarpmıştı.

Kaza sonucu Kenan Kurtdemir ile PU 878 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Murat Özdemir (22) yaralanmıştı. Özdemir, Girne Akçiçek Hastanesi’ne, Kurtdemir ise Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak acil serviste görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alınmıştı.