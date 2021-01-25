Önemli uyarılar

Afet İLBAN

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Meclis'te eksilen bir vekil için Haziran'da ara seçim yapılması gerektiğini ifade etti. Şefik, Seçim ve Halkoylaması Yasası'nda yapılacak herhangi bir değişiklik konusunda da "Söz Meclis'indir" dedi.

Şefik, "Sorun mevzuatta değil, sorun bu mevzuat altında netice çıkarmaktadır. Tercihimiz en azından ufak, tefek dokunuşlarla Yüksek Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının çalışmalarının rahatlatılması" şeklinde konuştu.

Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtladı. Mevcut Seçim ve Halkoylaması Yasası ile bir genel seçime gidilmemesini arzu ettiklerini dile getiren Şefik, “Hukuken hiçbir değişiklik yapmadan seçime gidilebilir. Ancak yasanın genel seçimler için getirdiği zorlukları göz önünde bulundurarak, seçim yasasına dokunulmadan tekrar bir genel seçim yapılması, toplumu, YSK’yı, İlçe Seçim Kurullarını zorlayacak. Sandık kurulları kurulmasını ve onların çalışma koşullarını zorlayacağı da göz önünde bulundurularak aynı yasa altında bir seçime gitmeyiz inşallah. Bu temennidir, temenninin ötesinde bir şey olamaz” ifadelerini kullandı.

Yasa değişikliği konusunda söz Meclis’indir

Yasada nasıl bir değişiklik yapılması gerektiği sorusunu yanıtlayan Şefik, yasa değişikliği konusunda “Söz Meclis’indir” dedi. Meclis’e nasıl bir değişiklik yapılmasını söyleme yetkilerinin olmadığını vurgulayan Şefik, yasanın mevcut şekliyle, pratikte çok büyük problemler yaşanacağını kaydetti.

Değişiklik konusunda en basit şekliyle şahsının aklına gelen birkaç öneri bulunduğunu, ama bunların örneklemenin ötesinde olmadığının altını çizen Şefik, şunları kaydetti:

“Meclis tamamen yasayı değiştirip yeni bir sistem getirebilir. Biz buna karışmayız. Bizimle görüş alışverişinde bulunma mecburiyetleri yoktur. Bir tek kendileri sistemi belirledikten sonra bu sistem içerisinde çalışılmaya başlanıldığı takdirde 'size sorun çıkaracak bizim gözümüzden kaçan bir şey var mıdır' diye sorarlar. Çünkü pratikte biz uyguladığımız için uygulamada bir sorun çıkmamasıdır herkesin tercihi. Bize o safhada sorarlar. Bizim yön verme gibi bir yetkimiz yok.”

Daha kolay oy, daha kolay sayım, daha erken netice

Kendi önerilerinin sadece işin pratik boyutunda olabileceğine dikkat çeken Şefik, “Vatandaş daha kolay oy verir, sayım daha kolay olur ve daha erken netice verilebilir diyorum sadece. Ama bunu kabul edip, etmemek Meclis’in takdirindedir” şeklinde konuştu.

Yasada, "KKTC milletvekili olması gerekir, milletvekillerinin ve her adaya KKTC’nin her yerinden oy verilmesi gerekir" denmesi üzerine komplike bir sistem çıktığını dile getiren Şefik, “Bu düşünce yanlıştır demiyorum ben. Bu düşünceyi Meclis benimsemiştir. Meclis’in iradesi çarşaf dediğimiz oy pusulasının çıkmasını getirmiştir. Ben bunu tenkit etmiyorum. Tek söylediğim çarşaf oy pusulası çıktı. Bu çarşaf oy pusulasındaki vatandaşın iradesinin doğru bir şekilde cetvellere ve bilgisayara yansıması ve netice vermesi çok uzun zaman alıyor ve çalışanları da perişan ediyor. Benim söylediğim sadece budur” ifadelerini kullandı.

Baraj YSK’nın konuşacağı bir konu değil...

Duyduğu kadarıyla şu anda tartışılanın kendisinin söyledikleri olmadığını dile getiren Şefik, 3 bölgeli bir sistemin konuşulduğunu, belki onun da rahatlatacak bir unsur olabileceğini, bunu bilmediğini söyledi.

Barajdan bahsedildiğini de ifade eden Şefik, barajla ilgili kendisinin hiçbir şey söylemediğini, bunun YSK'nın konuşacağı bir konu olmadığını vurgulayarak, "Bizim açımızdan tamamen bilgisayarın hallettiği bir sorundur. Bizi ilgilendirmez. Barajla ilgili yetki Meclis'indir" ifadelerini kullandı.

YSK'nın herhangi bir seçime yasa çerçevesinde 60 günde hazır olacağını ifade eden Şefik, geçmişte bu sürenin 50'ye indirildiğini de hatırladığını belirtti. YSK'nın erken bir zamanda seçime adapte olabileceğini dile getiren Şefik, şu anda seçmen listelerinin güncellenmesi için direktif de verildiğini, İçişleri Bakanlığı'ndan da Ağustos'tan bugüne kadar yapılan vatandaşlıklar ve yeni kayıtlarla ilgili kendilerine bilgi verileceğini söyledi.

Nisan'dan önce karar alınmalı

Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Meclis'te bir vekilinin eksildiği ve ne zaman ara seçim yapılması gerektiği sorusu üzerine Şefik, "Haziran'da ara seçim yapılır. Ancak o tarihe yakın bir tarihte başka bir seçim varsa ara seçim o zaman yapılır" dedi.

Ekim'de seçim yapılmasının gündeme geldiğini belirten Narin Ferdi Şefik, Ekim'de genel seçim yapılması için bir karar verilirse Haziran'da ara seçimin yapılmayacağını kaydetti. Şefik, Nisan'dan önce seçimin hangi tarihte yapılacağına karar alınması gerektiğini, aksi takdirde YSK olarak Haziran'da ara seçim yapılması için karar almaları gerekeceğini bildirdi.