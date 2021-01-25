Otopsi raporları çıktı

Ani rahatsızlık sonucu yaşamlarını yitiren Bekir Sıtkı Kaplan (66) ile Halil Tekyaprak’ın (61) ölüm sebepleri belirlendi.

Polisten yapılan açıklamaya göre; 22 Ocak 2021 tarihinde Gazimağusa’da, evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Bekir Sıtkı Kaplan’ın doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “KOAH hastalığı” (ağır kronik bronşit) olduğu tespit edildi.

Yine 22 Ocak’ta Akçay’daki evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Halil Tekyaprak’ın otopsisinde ise ölüm sebebi kalp krizi olarak belirlendi.