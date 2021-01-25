Otopsi raporları çıktı

Kaplan’ın ağır bronşit, Tekyaprak’ın ise kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi

Otopsi raporları çıktı
banner432

Ani rahatsızlık sonucu yaşamlarını yitiren Bekir Sıtkı Kaplan (66) ile Halil Tekyaprak’ın (61) ölüm sebepleri belirlendi.
Polisten yapılan açıklamaya göre; 22 Ocak 2021 tarihinde Gazimağusa’da, evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Bekir Sıtkı Kaplan’ın doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “KOAH hastalığı” (ağır kronik bronşit) olduğu tespit edildi.
Yine 22 Ocak’ta Akçay’daki evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Halil Tekyaprak’ın otopsisinde ise ölüm sebebi kalp krizi olarak belirlendi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
3 kişiye hayat verdi
3 kişiye hayat verdi
  1. KIBRIS

banner471

banner459

banner473

banner460