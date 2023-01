2023’e coşkulu merhaba

Merit Lefkoşa Hotel, her yıl olduğu gibi 2023’ü de misafirleri ile karşılamaya özenle hazırlandı. Merit Lefkoşa Hotel, Sultan Restaurant ve Ottoman Kebab House’da düzenlediği her iki ayrı Yılbaşı özel eğlence programında tüm misafirlerine büyüleyici ve coşkulu bir gece yaşattı.

Merit Lefkoşa Hotel Lobisinde; keman dinletisi eşliğinde, şampanya kokteyli ile başlayan yılbaşı özel eğlence programlarında; Ottoman Kebab House’da, fasıl ekibi ve oryantal Yeşim Kumral sahne alırken; Sultan Restaurant Yılbaşı özel eğlence programını tercih eden misafirler ise Kuzey Kıbrıs’ın başarılı sanatçısı Ayşegül Zayim ve Oryantal Yeşim Kumral’ın dans gösterisi vardı. Konuklar her iki mekanda da büyük bir coşku ile 2023’e merhaba dediler.

Eğlencenin doruklarda yaşandığı gecede tüm misafirler yeni yılın ilk saatlerine kadar doyasıya eğlendiler.