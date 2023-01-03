Ana sorun sürat

KKTC’de, 26 Aralık - 1 Ocak tarihlerini kapsayan bir haftalık süre içerisinde 85 trafik kazası meydana geldi, 1 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, trafik kaza sebepleri; “süratli araç kullanmak (23) , dikkatsiz sürüş yapmak (18), kavşakta durmamak (14), yakın takip (13) ve diğer etkenler (17)” olarak yer aldı. Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 3 milyon 161 bin 500 TL oldu.

Aynı tarihler arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sonucu, toplam 8 bin 80 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 852 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şöyle açıklandı:

“Sürat ( 177 ), Tehlikeli Sürüş ( 6 ), Dikkatsiz Sürüş ( 20 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 125 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 7 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 17 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 103 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 75 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 88 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 8 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 34 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 32 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 8 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (1), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ) ve 150 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.”

