Polis sorguluyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da gaz sızması sonucu bir kişinin öldüğü 2 kişinin ise yoğun bakım servisine kaldırıldığı mesele ile ilgili olarak, uyuşturucu kalıntısı bulunduğu nedeniyle tutuklanan zanlılar hakkındaki soruşturma sürüyor.

Zanlılar, Zechariah Lucky Oribei, Kenneth Edobor Jonh Clement Onyibe ile olay günü evde bulunan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan Abraham Ogheneevo Oribei dün ek tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şener, 29 Aralık 04.00 sıralarında, Adli Şube’den, Sakarya bölgesinde bir evde Bak Abası Uzekien Umoh isimli kadının muhtemelen gaz zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiği, Abraham Ogheneovo Oribei, Lucky Emenim ve Marian Atamere isimli 3 kişinin de yoğun bakım servisine kaldırıldığı bilgisini aldıklarını söyledi. Polis konu evde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna dair de kendilerine bilgi verildiğini aktardı.

Polis konu adrese gidilerek arama yapıldığını ve 2 adet uyuşturuculu sigara ile 1 adet uyuşturucu kalıntısı olan izmarit bulduklarınını anımsattı. Polis, Zechariah Lucky Oribei, Kenneth Edobor Jonh Clement Onyibe’nin 30 Aralık 2022 tarihinde mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı.

Tutukluluk süreleri uzatıldı

Olay sırasında evde gazdan etkilenen Abraham Ogheneevo Oribei’nin de Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından tutuklandığını belirten polis,soruşturmanın sürdüğünü bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlıların 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2023, 10:43