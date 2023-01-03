Sevenleri yasta 

Lefkoşa kuzey çevre yolu üzerinde 30 Aralık’ta meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan araç sürücüsü Zafer Doğan (E-31), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, dün yaşamını yitirdi. Doğan’ın zamansız vedası başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boğdu. Lefkoşa’ya bağlı Balıkesir Köyünde ikamet eden Zafer Doğan evli ve bir çocuk babasıydı. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre Zafer Doğan bugün ikindin Balıkesir Köyünde düzenlenecek cenaze töreninin ardından köy mezarlığına defnedilecek.

Kaza nasıl olmuştu?

30 Aralık 2022 tarihinde Lefkoşa kuzey çevre yolu üzerinde, Zafer Doğan (E-31), yönetimindeki salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Lefkoşa- Girne Anayoluna bağlanan kavşağa yaklaştığında direksiyon hakimiyetini kaybedip önce çelik bariyerlere ardından kontrolsüzce savrularak yolun solunda bulunan beton duvara çarpıp alev almıştı. Araçta meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş araç kullanılmaz hale gelmişti. Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü Zafer Doğan kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesine kaldırılmıştı.

Dağ’ın ölüm nedeni açıklandı

Öte yandan Yeniboğaziçi’nde, kalmakta olduğu otelde rahatsızlanarak, yaşamını yitiren İsmail Dağ’ın (E-46) ölüm sebebinin “beyin kanaması” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Dağ’ın otopsi sonucu, ölüm sebebinin “beyin kanaması” sonucu olduğu tespit edilirken, soruşturma devam ediyor.