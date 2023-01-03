İki kişi tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 30 Aralık 2022 tarihinde aldığı ihbari değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyon ile uyuşturucu tacirlerine geçtiğimiz yılın son darbesini indirdi. Ekipler, Tayfun Mazi isimli zanlının evinde 60 gram, Mazi’nin uyuşturucuları satın aldığı Zion Prosper Baloufiti’nin evinde ise 84 gram hintkeneviri olmak üzere toplamda 144 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis tarafından tutuklanan zanlılar dün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 30 Aralık’ta zanlılar Tayfun Mazi ile Zion Prosper Baloufiti’nin tasarruflarında uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve Gazimağusa’da tespit edildiklerini söyledi.

Oturma odasında 10, yatak odasında 50

Polis, zanlı 1 Tayfun Mazi’nin evinde yapılan aramada, oturma odasında 10 gram, yatak odasında ise 50 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı.

Zanlının, konu maddeleri zanlı 2 Zion Prosper Baloufiti’den satın aldığının da belirlendiğini belirten polis, Zion Prosper Baloufiti’nin evinde yapılan aramada mutfak dolabı üzerinde 25, masa üzerinde ise 59 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu, ayrıca cüzdanında uyuşturucu satışından elde edilen 6 bin TL bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmanın sürdüğünü bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.