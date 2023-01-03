KKTC'de Halk Açlık Sınırında !

Ömer KADİROĞLU

Enflasyonun yüzde 135’lerde olduğu Kuzey Kıbrıs’ta asgari ücretli vatandaşların ‘açlık sınırında’ yaşadığı belirtiliyor. Asgari Ücret Komisyonu’nun bugünkü toplantısından çıkacak rakamı bekleyen vatandaşlar “aylık ücret 11 bin 500 olsa bile geçinmek çok zor” diyor.

Vatandaş ne dedi…?

Halil Sorun:

Asgari ücret komisyonunda masaya hükümet tarafından konulan 11 bin 500 rakamı 8 bin 600’e göre iyi ancak geçinebilme noktasında yetersiz bir rakamdır. Market fiyatları ortada ve hayat pahalılığı biliniyorken 11 bin 500 lira ile nasıl geçinilecek merak konusudur. Markete girip çıkmak bugün bin lira oldu. Bu günün şartlarında asgari ücret 4 kişilik bir aile için 20 bin lira olsa ancak yeter…

Hasan Erdoğdulu:

Asgari ücret tespit komisyonunda yapılan toplantıda masaya 11 bin 500 lira konuldu ve kabul görmedi. Seçim bitene kadar bir sürü vaatlerde bulundular seçim biter bitmez her şey eskiye döndü. Siyasilerin söylediklerinden artık usandık. Asgari ücreti belirleyemediler ancak hükümet bir artış yapacağında bir oturumda karar alabiliyorlar. Bugün 4 kişilik bir ailenin lükse kaçmadan daha iyi bir şartlarda yaşayabilmesi asgari ücretin en az 20 bin lira olması gerekiyor. Hükümetin bugün masaya koyduğu 11 bin 500 lira ile geçinebilmek kesinlikle mümkün değildir. Köy yerinde bile bir evin kirası en az 2 bin 500 liradır..

Taner Nusret:

Asgari ücretin belirlenmesi için yapılan toplantıda hükümetin masaya koyduğu 11 bin 500 lira az bir rakamdır. Tabi asgari ücret arttıkça özel sektördeki işverenlerin de yükü artıyor. Tek başına iş yapan birisinin bugün sigortası 3 bin 640 TL’dir. Asgari ücret yükseldiği zaman bu rakam daha da yükselecektir ve bu kez de o insanların bu rakamları ödemesi zorlaşacaktır. Evet alım gücünü yükseltelim 13-14 bin lira yapalım ancak diğer taraftan da fiyat artışları gerçekleşecek ve asgari ücrete yapılan zammın bir önemi kalmayacak. Gıda ürünlerine teşvik, KDV indirimi ile piyasayı ucuzlatırlarsa daha anlamlı olacaktır. Yani asgari ücreti yükseltirken bir yandan da vergilerde ve KDV indirimi yapar teşvik verirse çok daha iyi olacaktır…

Yahya Koç:

Asgari ücretteki artışla ilgili hükümet tarafından 11 bin 500 lira sunuldu ancak kabul görmedi. Bundan ziyade işçi temsilcilerinin asgari ücretin artması ile piyasanın sabit kalacağının garantisini vermesi lazım. Evet, asgari ücretin artmasını istiyoruz ancak piyasada aldığımız ürünlerin hepsi tekrar yükselecek ve asgari ücretteki artışın bir anlamı kalmayacaktır. Piyasa zaten her gün artmaya devam ediyor ve bence öncelikle piyasadaki artışın önüne geçilmeli ve ciddi bir denetim yapılmalıdır. Bana 50 bin lira da verseler hellimin kilosunu 200 lira ekmeği 10 liraya aldığımda bir şey ifade etmiyor. Yakında marketlere ve pazara giderken poşetlere para doldurup gideceğiz. 11 bin 500 rakamı bile konuşulurken piyasa arttı…

Asım Özer:

Asgari ücrette bir uzlaşı sağlanamadı. Masaya 11 bin 500 rakamı konuldu ve doğal olarak kabul görmedi. Bir önceki asgari ücret belirlenirken hayat pahalılığının altında bir artış yapılmıştı. Öyle bir durumdayız ki ortaya konulan 11 bin 500 rakamı ile bu ülkede geçinmek çok çok zordur. Market fiyatları ortadadır. Döviz yükselirken fiyatlar dövize endeksli artıyor döviz düşünce indirim yok ancak döviz tekrar yukarı seyrederkenden yeni bir artış daha yapılıyor. Denetim bu noktada çok önemlidir ve krizi fırsata çevirmeye çalışanların ağır bir şekilde cezalandırılmaları gerekiyor. Sorunlar aslında çok basit ancak çözümü için uğraşan yoktur. Bugünkü şartlarda asgari ücret en az 13-14 bin TL olmalıdır…

Gülabi Yıldırım:

Asgari ücret tespit komisyonu dün toplandı ancak bir karara varılamadı. Bugün bir ailenin rahatça geçimini sağlayabilmesi için asgari ücret 14-15 bin TL olması gerekirken masaya 11 bin 500 TL öneri konuluyor. Ben 10 bin lira alıyorum 5 kişilik bir aile nüfusuna sahibim ve geçinemiyorum. Bu ifade ettiğim 14-15 bin TL rakamında lüks bir gider olmadan böyle yoksa ailenle bir yemeğe çıkacak olsan veya üst baş alacak olsan 15 bin TL’de yetmez. 2 çocuğumun bir aylık okul gideri 3 bin liradır ve sormak isterim ben 11 bin 500 lira ile nasıl hayatımı idame edeceğim?

Cemal Çiftçioğlu:

Asgari ücret tespit komisyonunda devlet tarafından masaya konulan 11 bin 500 lira bugünün şartlarında geçinmesi mümkün olmayan bir rakamdır. Gelen zamlara göre devlet tarafından masaya konulan 11 bin 500 rakamı çok çok az bir rakamdır. Ben 7 kişilik bir aile nüfusuna sahibim ve 11 bin 500 rakamı ile geçinemem. Yüzde 40 hayat pahalılığı açıklanıyor ancak asgari ücrete yüzde 22 zam yapılıyor bu çok yanlış bir durumdur. Bugünün şartlarında çalışanın eline geçecek en az 12 bin TL olmalıdır ki o bile azdır…

Ahmet Azmidolu:

Asgari ücret komisyonunda devlet tarafından masaya konulan 11 bin 500 lira bugünkü şartlarda geçinilmesi zor bir rakamdır. Bugün asgari ücret piyasadaki aşırı yüksek ürün fiyatlarını göz önünde bulundurursak en az 13-14 bin lira olmalıdır. Evet, asgari ücret yükseldikçe piyasadaki fiyatlar da artmaya devam ediyor ve bunun için de devletin piyasada etkili denetimler yapması ve piyasayı ucuzlatacak çalışmalar yapması gerekiyor…

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2023, 10:45