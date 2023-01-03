Toplam zarar 2 milyon TL

KKTC’de bir haftada 12 yangın ve 22 hususi servis olayı meydana geldi.

Haftalık İtfaiye raporuna göre, 26 Aralık - 1 Ocak tarihlerini kapsayan süre içerisinde yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 2 milyon 176 bin 100 TL oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri; “elektrik kaynaklı kısa devreler, araçlardan sızan yakıt ve yağın sıcak aksamlara temas ederek tutuşması, yatak odasındaki elektrikli sobanın şilteyi tutuşturması, mutfaktan sızan gazın alevlenmesi, halı üzerine sobanın devrilmesi, arıtma tesisinde oluşan kimyasal reaksiyon, şömineden atılan közün halıyı tutuşturması ve faal ocak üzerinde unutulan yağın aşırı ısınıp alevlenmesi sonucu” olarak belirtildi.

Hususi servis olayları ise; “trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, trafik kazası sonucu yola dökülen yağ üzerine toprak atılarak ve yol içerisine devrilen ağaçların kesilip kaldırılarak yol güvenliğinin sağlanması, balkonda mahsur kalan şahısların kurtarılması, dam üzerinde mahsur kalan kedinin ve kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı, devlet hastanesi morguna sevk edilmesi” olarak yer aldı.

İtfaiyeden önemli hatırlatmalar

İtfaiye, zamanında alınan tedbirlerin felaketi önlediğini belirterek, iş yeri, ev ve araçlarda dikkat edilmesi gerekenleri hatırlattı.

İtfaiyenin Polis Basın Subaylığı aracılığıyla yaptığı açıklamada, herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen 199 İtfaiye Yangın İhbar Hattı, 177 Orman Yangın İhbar Hattı veya 155 Polis İmdat Hattına ulaşması gerektiği belirtilerek, şu noktalara dikkat çekildi:

“İş yeri ve konutlarınızdaki elektrik tesisatlarında, aşırı yüklenmeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacıyla elektrik tesisatlarınınız kontrolünü uzman kişilere yaptırınız.

Herhangi bir gaz kaçağı olduğunu düşündüğünüz durumda, elektrik prizlerini açmayınız ve içeride biriken gaz sıkışması nedeniyle kesinlikle kıvılcım oluşturabilecek bir alet ile (cep telefonu, fener vb. gibi) içeriye girmeyiniz. Elektriği şalterden kapatın ve kapı ile pencereli açınız. Son olarak bir süpürge alarak, ortamda biriken gazın dışarıya tahliyesini sağlayınız.

Faal durumdaki ocak üzerinde unutulan tavadaki yağ alev alırsa, ilk olarak ocağın altını kapatın ve yangın söndürme cihazınız ile müdahale ediniz. Eğer yangın söndürme cihazınız yok ise, yakınınızdaki bir bezi ıslatarak fazla suyunu sıktıktan sonra, tavanın veya tencerenin üzerini örtün ve soğumasını bekleyin. Böylelikle yangın sönecektir. Kesinlikle su ile müdahale etmeyin, su yangının daha fazla büyümesine sebep olmaktadır.

Halı, yastık, perde, yorgan, battaniye veya koltuk gibi kolay alev alabilecek eşyaları ve kurutulacak giysileri şömine, soba ve elektrikli ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzakta tutunuz ve şömine önlerine koruyucu kalkan koyunuz.

Ateş belirtisi gören 199’u arasın

Özel, tarımsal, toplu taşıma ve akaryakıt taşıyan araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız, meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

Araçlarınızın içerisinde ve evlerinizde, kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

İş yeri ve konutunuzu yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen 199 İtfaiye Yangın İhbar Hattı, 177 Orman Yangın İhbar Hattı veya 155 Polis İmdat Hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”