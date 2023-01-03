Resmen zorbalık

Suna ERDEN

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde geçtiğimiz hafta gündüz vakti yaşanan zorbalık olayı pes dedirtti. Yolda otostop çeken 27 yaşındaki genç kadını aracına alan 46 yaşındaki Farrukh Alıhuseynov, önce para karşılığı genç kadınla cinsel ilişkiye girmeyi teklif etti. Genç kadından ret cevabı alan Farrukh Alıhuseynov, genç kadın “aracı durdur” dese de yoluna devam etti ve Minareliköy’de toprak bir alanda durduktan sonra tasarrufundaki bıçağı kadının karnına dayadı ve tecavüz etmeye çalıştı. Zanlı, kendisine direnen genç kadını ciddi şekilde darp etti. Genç kadın avuçlarından yaralanmak pahasına bıçağı alarak, araçtan indi ve canını kurtardı. Olayın ardından tutuklanan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Bıçağı çekti eşofmanı indirdi

Mahkemeye meselenin olguşarını aktaran polis memuru Ozan Kuşak, 29 Aralık 2022 tarihinde, saat 12.50’de, zanlı Farrukh Alıhuseynov’un, EV 308 plakalı salon araç ile Lefkoşa'dan Gazimağusa istikametine doğru seyrederken, Haspolat çemberinde otostop çeken Girne'de sakin R.P.B'yı (K-27) aracına aldıktan sonra yolda seyir halinde oldukları bir esnada, cebinde bulunan parayı gösterip onunla cinsel ilişkiye girmesi için teklifte bulunarak, cinsel saldırı suçunu işlediğini söyledi. Zanlının red cevabı almasına rağmen aracı sürmeye devam edip adı edilenin araçtan inmek istemesine rağmen durmayarak Minareliköy Kır sokak içerisinde toprak yolda durup araç içerisinde tasarrufunda bulundurmuş olduğu toplam 32 cm bıçağı sol eli ile müştekinin karın kısmına dayayıp, sağ eli ile de giymekte olduğu eşofmanı indirip, cinsel tecavüze teşebbüs ettiğini açıkladı.

Bıçağa rağmen kendini kurtardı ve yola atladı

Polis, müşteki R.P.B.’nin elleri ile karşı koyarak sanığın elindeki bıçağı aldığı esnada elleri ile vücudunun muhtelif suretiyle vurmak suretiyle de adı edileni ciddi bir şekilde darp ettiğini belirtti. Polis, R.P.B.’nin bıçağı alırken avuç içlerinden yaralandığını ve aracın kapısını açıp kendisini yola atıp kurtulduğunu anlattı. Polis, zanlının ise kullandığı araç ile olay yerinden kaçtığını ve aynı gün araç ile Cihangir'de tespit edilmiş, poliste yapılan ilk soruşturmada gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini anlattı. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.