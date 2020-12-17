Afrika bozkırında yetişen baobap ağaçlarının gölgesinde tasarımlar beğeniye sunuldu

Açık havada moda rüzgarı

Afrika bozkırında yetişen baobap ağaçlarının gölgesinde tasarımlar beğeniye sunuldu

Senegal'de bu yıl 18'incisi yapılan Dakar Moda Haftası modaseverlerle buluştu. Dakar Moda Haftası, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında, başkent Dakar'a 60 kilometre mesafedeki Nguekhokh kentinde belirlenen açık bir alanda yapıldı.
Afrika bozkırında yetişen baobap ağaçlarının gölgesinde açık havada kurulan podyumda, 
16 modacının tasarımları beğeniye sunuldu. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
‘Herkes  taşın altına  elini koymalı’
‘Herkes  taşın altına  elini koymalı’
  1. KIBRIS

banner471

banner459

banner473

banner460