Senegal'de bu yıl 18'incisi yapılan Dakar Moda Haftası modaseverlerle buluştu. Dakar Moda Haftası, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında, başkent Dakar'a 60 kilometre mesafedeki Nguekhokh kentinde belirlenen açık bir alanda yapıldı.
Afrika bozkırında yetişen baobap ağaçlarının gölgesinde açık havada kurulan podyumda,
16 modacının tasarımları beğeniye sunuldu.
Afrika bozkırında yetişen baobap ağaçlarının gölgesinde tasarımlar beğeniye sunuldu
Açık havada moda rüzgarı
Senegal'de bu yıl 18'incisi yapılan Dakar Moda Haftası modaseverlerle buluştu. Dakar Moda Haftası, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında, başkent Dakar'a 60 kilometre mesafedeki Nguekhokh kentinde belirlenen açık bir alanda yapıldı.
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