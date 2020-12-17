Afrika bozkırında yetişen baobap ağaçlarının gölgesinde tasarımlar beğeniye sunuldu

Senegal'de bu yıl 18'incisi yapılan Dakar Moda Haftası modaseverlerle buluştu. Dakar Moda Haftası, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında, başkent Dakar'a 60 kilometre mesafedeki Nguekhokh kentinde belirlenen açık bir alanda yapıldı.

Afrika bozkırında yetişen baobap ağaçlarının gölgesinde açık havada kurulan podyumda,

16 modacının tasarımları beğeniye sunuldu.