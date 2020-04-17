İzlenecek yol belli

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Covid-19 salgını nedeniyle hizmet vermeyi durduran dairelerin, Sağlık Bakanlığı uzmanlarınca denetlenip onların koyduğu kurallar çerçevesinde açılabileceğini, hiçbir bakanlığın söz konusu uzmanların vereceği görüş dışında bir adım atamayacağını söyledi.

Yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, dün katıldığı televizyon programında yeni tip Coronavirüsün neden olduğu salgının, toplumu bazı alışkanlarını değiştirmeye ve yeni şartlara adapte olmaya zorladığını, bu nedenle vatandaşın mükellefiyetlerini evlerinden çıkmadan yerine getirmeleri için bazı çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

“Mükellefiyetlerin aksamaması konusunda yarın sabah hayata geçecek olan bir uygulama var. Nisan ve Mayıs seyrüsefer mükellefiyeti olan vatandaşlarımız, on-line (internet üzerinden) işlem yapmaları durumunda yüzde 10’luk indirimden faydalanabilecek” diyen Bakan Atakan, araç sahiplerine cep telefonu, tablet, dizüstü veya masaüstü bilgisayar ile işlem yapma kolaylığı getirirken, bunu teşvik etmek için yüzde 10’luk indirim uygulanacağını kaydetti.

Online ödeme nasıl yapılacak?

Online işlem yaparken herhangi bir sıkıntı yaşayanların yine yarın sabah 10.00’dan itibaren hafta içi mesai saatleri dahilinde 1300 numaralı Araç Kayıt Destek Hattı’na ulaşıp, görevlilerin yönlendirmesiyle mükellefiyetlerini yerine getirebileceklerini anlatan Atakan, ‘Bakanlığımızın internet sitesi www.bub.gov.ct.tr ana sayfanın alt kısmında “AKOS Araç Kayıt Harç Ödemeleri’ bağlantısına tıkladıktan sonra plaka, kimlik numarası ve koçan kayıt tarihini girerek işlem yapılabilecek” dedi.

İşyerleri kurallar çerçevesinde açılacak

Bakan Atakan, bakanlığa bağlı herhangi bir birimin faaliyete geçmesi, kamuda olduğu gibi özel sektörde de iş yerlerinin açılmasının Sağlık Bakanlığı’nın gözetimi ve koyduğu kurallar çerçevesinde olabileceğini belirtti.

“İş yerlerinin yeniden açılması konusunda oluşturulan uzman grubun görüşü doğrultusunda hareket edilecek. Kimse kafasına göre hareket edemeyecek” diyen Atakan, “Dün gece çıkan vakalar, hangi sektörlerin açılabileceği konusundaki kararı belki de bir hafta erteleyecek ancak yarın Bakanlar Kurulunda bu konuyu ele alacağız. Sağlık Bakanlığı’nın raporu bize ‘(kapanmanın) bir hafta daha uzatılması uygundur’ derse bir hafta daha uzatılacak. Ekonominin çarklarının dönmesi için bazı sektörlerin açılması ele alınırken de Sağlık Bakanlığı görüşüne göre hareket edilecek. Bu konuda tabiri caizse ‘patron’, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı uzmanlarıdır” ifadelerini kullandı.

En korkunç senaryo…

Atakan, ülkenin normalleşmesi ile ilgili bir öngörüde bulunup tarih vermenin çok zor olduğunu, toplum olarak ekonomik ve gelecek kaygısı yaşandığını ve karamsarlığa neden olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Hükümet olarak üç senaryo üzerinden çalışma yaptık. İyi senaryoda haziran başından itibaren bazı şeylerin hayata geçirilebileceğidir. Orta senaryoda ekimde, korkunç senaryo ise 2020’nin tamamını bu şekilde geçirebileceğimizdir.