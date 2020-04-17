Hükümet uyarıldı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, hükümete “Hastane ve sağlık sistemi hazır hale getirilmeden alınan tedbirlerin gevşetilmesi kararı oldukça riskli” diyerek seslendi.

Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı, , “Pandemi hastanesi bile kararlaştırılamamışken toplumsal olarak aldığımız önlemleri gevşetmenin doğru olmadığı kanaatindeyiz” vurgusunda bulundu.

“Bu hastalık toplumun yüzde 67’sinin bağışıklanmasıyla durma noktasına gelebilir. Bağışıklanma kişinin enfeksiyon geçirmesi veya aşı olmasıyla gerçekleşir. Aşının onaylanması ve yaygın kullanılmasının en az bir yıl alabileceği bildirildi” diyen Vudalı, “Toplumumuzun bağışıklanması hedefi uzak” değerlendirmesinde bulundu.

“Toplumsal ve bireysel olarak aldığımız önlemler bize iki şey kazandırır” diyen Vudalı, önlemlerin sağlık sistemi üzerindeki baskıyı azaltmaya ve sağlık sisteminin kapasitesini artırıp salgına karşı hazırlıklı olmaya katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Emre Vudalı, “Hastanelerin izolasyon oda kapasitesi, normal yatak kapasitesi, yoğun bakım yatak kapasitesi artırılmalı, kişisel koruyucu ekipmanlar yeterli sayıda tutulmalı, tedavide kullanılan ve yeni bilgiler ışığında güncellenmiş ilaçlar sağlanmalı, mekanik ventilatör ve oksijenizasyon altyapısı hazırlıkları yapılmalı” uyarılarını yineledi.

Sağlık Bakanlığı’nın sürveyans stratejisi oluşturması, yeterli PCR tanı kapasitesi sağlaması, vaka araştırma ekibi ve temas takibi ekibi oluşturması gerektiğini vurgulayan Vudalı, “Hastalığı takip edebilmek ve yayılımını kontrol altında tutabilmek için bunlar elzemdir” dedi.