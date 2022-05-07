Bayram tadında eğlence

Merit Park Hotel bünyesinde olan Letafet Bar’da bayramın 3. günü Korhan Saygıner sahne aldı. Adanın en popüler sanatçılarından olan Korhan, gelen konuklara unutulmaz bir bayram yaşattı.

Tüm konser boyunca konuklarla hem sohbet edip, hem de şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Sanatçı konserin ilerleyen saatlerinde, sahneden inip şarkılarını konukların arasında seslendirmeye devam etti.

İzleyiciler arasında olan Korhan Saygıner’in eşi, ünlü program sunucusu Zuhal Topal da tüm konser boyunca eğlendi.

