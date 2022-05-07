Sevindiren artış

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Coronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen 2021’de, 2020’ye oranla yüzde 52’lik bir artışla 9 bin 29 ünite kan bağışı toplandığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, bu bağışla kan ihtiyacının yüzde 50’sinin karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası verilerine göre, yıllık ortalama 20 bin ünite kana ihtiyaç duyulan ülkede Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın geçen yıl topladığı 9 bin 29 ünite kanla ihtiyacın yaklaşık yüzde 50’sinin karşılandı.

Kan Bağışçısı Kazanımı Projesi kapsamında bugüne kadar ülke çapında bin 287 kan bağışı organizasyonuyla toplanan 29 bin 828 ünite kanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası’na teslim edildiği belirtildi. 46 bin 36 kişiye de kan bağışı bilinçlendirme eğitimi verildiği ifade edildi.

Kan Bankası’na teslim edilen kanın, talasemi ve onkoloji hastaları başta olmak üzere, diyaliz tedavisi, ameliyatlar, yaralanmalar, iç kanamalar, doğumlar ve organ nakillerinde hayat kurtardığı belirtildi.

Gönüllüler için telefon verildi

Kan bağışında bulunmak isteyen gönüllülerin, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın bağış noktalarını sosyal medya hesaplarındaki (/kktkizilayi) duyuruları takip ederek ya da kan hizmetleri birimini (533 867 24 25) arayarak öğrenebileceği ve kktkizilayi.org/kan-ver sitesini ziyaret edilebileceği belirtildi.

Kan Bağışçısı Kazanımı Projesi 2021 rakamları şöyle:

“Gerçekleşen Bağış

2017 - 1.460 (5 Ay)

2018 - 8.356

2019 - 5.036

2020 - 5.947 (2019’a göre % 18 artış)

2021 - 9.029 (2020’ye göre % 52 artış)

Toplam: 29.828 Ünite

1.287 Kan Bağış Organizasyonu

46.036 Kişiye Kan Bağışı Bilinçlendirme Eğitimi

2021 Yılı Bağış Kabul Oranı: Yüzde 76,2

Başvuru: 11.849

Kan Bağışı: 9.029

Kan Bağış Türüne Göre Dağılım: İlk Bağış: yüzde 24, Tekrarlayan Bağış: yüzde 76

2021 Yılı Cinsiyet Dağılımı: Kadın: yüzde 2, Erkek: yüzde 98

Kan Personeli; 2 Flebotomist, 1 Bağışçı Kazanım Personeli, 1 Şoför

Araç Filosu; 1 Kan Bağış Otobüsü, 1 Kan Bağış Minibüsü, 1 Personel Aracı”

