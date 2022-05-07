Hava yumuşadı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun Hava Sporları Federasyonu çalışanlarının ödemeleri için bir haftalık süre talep ettiğini ve bu gelişme üzerine dün başlattıkları eylemi bir haftaya askıya aldığını açıkladı.

Açıklamada, aylardır maaşları ödenmeyen ve bir yıldır yatırımları yapılmayan çalışanların, Başbakanlık önündeki araçlı eyleminin ardından Maliye Bakanlığı’nda görüşmeye çağrıldığı belirtildi.

Görüşmeye HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu ve çalışanları temsilen bir heyetin katıldığı kaydedilen açıklamada, Maliye Bakanı Amcaoğlu’nun ödemelerin yapılabilmesi adına gerekli prosedürler için çalışanlardan bir haftalık süre istediği bildirildi.

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu konuyla ilgili açıklamasında, Maliye Bakanı Amcaoğlu’nun olumlu yaklaşımı ve ilgisinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, “Bu bağlamda Sayın Bakan’ın talep ettiği bir haftalık süre boyunca eylemlerimizi askıya alıyoruz” dedi.

Bir haftalık sürenin sonunda ödemelerin yapılacağı ve mağduriyetin ortadan kaldırılacağına inanç belirten Büyükoğlu, “Aksi durumda eylemlerimiz artarak sürecektir” uyarısında bulundu.

Eylemde neler oldu?

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), üyeleri olan Hava Sporları Federasyonu Çalışanları ile dün araç, çadır ve hava sporları ekipmanlarıyla Başbakanlık önünde bir araya geldi.

Federasyon çalışanları, “eve ekmek götürebilene” kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.

Saat 10.00’da başlayan eylemde, Başbakanlık önüne yerleştirilen hava balonundan ateş püskürtülerek, “Tok açın halinden anlamaz” yazan bir pankart asıldı.

Federasyon Başkanı Zeki Ziya ise, çalışanlara destek olmak için eyleme katıldığını belirterek, “Haklı mücadelelerinde sonsuz destek ve başarılar diliyorum” dedi.

Ziya, yetkililerin sürekli kendilerini oyalamaya çalıştığını, kimsenin çalışanların ne yiyip, ne içtiğini sormadığını ifade ederek, “Bugün bir sonuç alır mıyız almaz mıyız bilemem. Ancak rahatsızlık yaratılmazsa hiçbir sonuç alınmayacaktır” ifadelerini kullandı.