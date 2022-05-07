banner556

Nağmeler dile geldi

Maxim Royal’de sahne alan Rubato, misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı

Nağmeler dile geldi

Kuzey Kıbrıs’ın eğlence hayatının en iddialı mekânı Maxim Royal’de, bayramın 2’nci günü Rubato sahne aldı. Büyük bir hayran kitlesi olan Rubato, misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gelen konukların yoğun ilgisi gözlerden kaçmadı. Misafirlerin istek parçalarını geri çevirmeyen Rubato, geceye güzel dileklerini bırakarak sahneden indi.
 

banner560
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İddiaları yanıtladı
İddiaları yanıtladı
  1. TÜRKİYE

banner464

banner474