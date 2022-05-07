Nağmeler dile geldi

Kuzey Kıbrıs’ın eğlence hayatının en iddialı mekânı Maxim Royal’de, bayramın 2’nci günü Rubato sahne aldı. Büyük bir hayran kitlesi olan Rubato, misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gelen konukların yoğun ilgisi gözlerden kaçmadı. Misafirlerin istek parçalarını geri çevirmeyen Rubato, geceye güzel dileklerini bırakarak sahneden indi.

