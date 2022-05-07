Lefkoşa’yı gezdi

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel’in eşi Eautheier Destenay’le birlikte Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiği bildirildi. Başbakan Bettel, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşürken ‘first lady’ler Lefkoşa Surlariçi (Rum tarafı) ve sınır bölgesini gezdikten sonra baş başa yemek yedi.

Fileleftheros gazetesi “first lady”lerin yemeğini yansıtan fotoğrafa birinci sayfasından yer verdi.

Haravgi’nin “AB İçerisinde Kıbrıs-Lüksemburg İşbirliği… Başbakan Xavier Bettel BM Barış Gücü Misyonuna Destek Belirtti” başlıklı haberine göre, Bettel görüşme sonrasında yaptığı açıklamada ülkesi ile Güney Kıbrıs’ın AB içerisinde enerji ve uzay alanlarındaki ilişkilerini daha da derinleştirebileceğini söyledi.

Bettel Ülkesinin, BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması kararına ve Anastasiadis’in “Kıbrıs sorunundaki çözümü çabalarına” destek belirtti. Anastasiadis ise Avrupa Konseyi toplantısında ve bütün iktidarı süresince Güney Kıbrıs’a verdiği destek için Battel’e teşekkür etti.