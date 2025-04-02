Çözüm istemiyorlar

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Güney Kıbrıs’ta EOKA’nın kuruluş yıl dönümü kutlamaları ile bu törenlerde konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e tepki gösterdi.

Taçoy yazılı açıklamasında Hristodulidis’in tüm dünyaya bugün bir kez daha, Kıbrıs’ta eşitliğe dayalı herhangi bir çözüme asla niyetleri olmadığını ve olmayacağını gösterdiğini kaydetti.

Hristodulidis’in sarf ettiği sözleriyle Kıbrıs Türklerinin egemenlik ve devlet ısrarında ne kadar haklı olduğunun da somut bir örneğini sergilediğini belirten Taçoy, bir milletvekili ve bunun yanında ülkeye ve insanlık onuruna bağlı bir birey olarak Hristodulidis'in sözlerini protesto ettiğini söyledi.

“Hiç kimsenin Kıbrıs Türk halkına ve onun Anavatanı Türkiye’nin şanlı ordusu kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne dil uzatmak haddi değildir” diyen Taçoy, Ada’yı kana bulayan EOKA teröristlerinden “kahraman” olarak bahseden Hristodulidis’in bir araya geleceği Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yüzüne nasıl bakacağını merak ettiğini kaydetti.

