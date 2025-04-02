Yunan bayraklarıyla yürüdüler

Lefkoşa surlarının Podokataro (Sazlı) Burcu'ndaki “özgürlük anıtı” EOKA’nın silahlı tedhişe başlamasının 70’inci yıl dönümünde açıldı.

Politis gazetesi “Podokataro (Sazlı) Burcundaki ‘Özgürlük Anıtı’ Açıldı… 1 Nisan Dünya Tarihinin Dönüm Noktası” başlığıyla aktardığı haberinde, 51 yıl önce dikilen anıtın, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başpiskopos II. Makarios tarafından 1974’te açılacağını ancak araya Yunan darbesi ve Barış Harekatı girdiğinden açılamadığını yazdı. Habere göre törende konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis EOKA’nın silahlı tedhişe başlama tarihi olan 1 Nisan 1955’in “yalnız Kıbrıs’ın değil dünya tarihinin de dönüm noktası olduğunu” savundu. EOKA’cıların “Kıbrıs Helenleri” olarak nitelediği Rumların “savaşçılıkları, örgütlenmeleri ve vatanseverlikleriyle dünya halklarını etkilediklerini” öne sürdü.

“1955-59 EOKA mücadele döneminin, 1821 Yunan Ayaklanması, Makedonya Mücadelesi ve Yunan tarihinin diğer destanının yanında yer almayı hak ettiğini” de öne süren Hristodulidis “Devlet olarak atalarımıza, mücadelecilere ve EOKA milli kurtuluş mücadelesi kahramanlarına karşı sorumluluğumuz var. Onların miraslarına sadık kalma ve vatanımızı kurtarmak ve yeniden birleştirmek sorumluluğumuz var.” dedi.

Hristodulidis herkesi “EOKA’yı, mücadelesini ve fedakarlıklarını” çocuklara ve yeni nesle anlatmaya çağırdı.

Aynı gazete Yunanistan Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakanı Sofia Zaharaki’nin, Rum yönetiminin iki yıldan beridir ilettiği talebi yerine getirerek, bugün, Yunanistan’daki ilk ve orta dereceli okullara, EOKA’nın silahlı tedhişe başlama yıl dönümünün kutlanması yönünde genelge göndereceğini yazdı.