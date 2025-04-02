Polisten ilaç istedi

Gönyeli’de polisi görünce uyuşturucu yutmaya çalışırken yakalanan Gülşen Tarım Civelek ile yanında bulunan Cihangir Tip dün “kanunsuz sentetik cannabinoid tasarrufu” suçlamasıyla yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, zanlıların 28 Mart 2025 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Gönyeli'de Belediye Bulvarı üzerinde devriye halinde bulunan ekip tarafından bir araç içerisinde şüpheli olarak tespit edildiklerini söyledi.

Polis, zanlıların yanlarına gittikleri sırada, araçta yolcu olarak bulunan zanlı Gülşen Tarım Civelek’in tasarrufunda bulunan bir maddeyi ağzına atmaya çalıştığı sırada tespit edildiğini belirtti. Polis, içinde uyuşturucu olduğu düşünülen paketin güç kullanılarak alındığını söyledi. Polis, Civelek ile araç sürücüsü Cihangir Tip’in suçüstü tutuklandığını emare olarak alınan maddenin yapılan ilk tespitlere göre yaklaşık bir gram sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucu olduğunu belirlediklerini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, emarenin analize gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Uyuşturucu benim değil

Mahkemede söz alan zanlı Cihangir Tip, uyuşturucunun zanlı Civelek’e ait olduğunu iddia etti.

Zanlı, ayrıca eroin bağımlısı olduğunu ve tedavi gördüğünü ilaçlarını alması gerektiğini yoksa kriz geçireceğini belirtti.

Mahkeme, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste kalmasına, Cihangir Tip'in doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

