Birliktelikleri taçlandı

Ömer KADİROĞLU

Emekli Otel teknik sorumlusu Yaşar Bayır ve Ev hanımı Emire Bayır’ın güzel kızı Gamze ile Emekli fabrika memuru Selami Alcan ve ev hanımı Tülin Alcan’ın yakışıklı oğlu Güray birlikte bir ömre evet dedi. Çift, önceki akşam Girne’de muhteşem bir düğünle dünya evine girdi. Merit Oteller Gurubu Casino Marketting personeli Gamze ile seyahat acentesi personeli Güray’ın mutlulukları gözlerinden okundu. Balıkesir Edremit’te ikamet eden ve düğün için Kıbrıs’a gelen Alcan çifti ile Kıbrıs’ta ikamet eden Bayır çifti çocuklarının mutluluklarını paylaştı. Düğüne katılan sevenleri genç çifti tebrik ederek ömür boyu mutluluk diledi.

