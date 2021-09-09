Candan katkı

Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD), Derneğin en büyük gelir kaynağı olan ikinci el dükkânlarında satışa sunulmak üzere, iyi durumda ikinci el kıyafetleri bağışladı. Mağusa Kale Lions Kulübü de, 8 Eylül Fizyoterapistler Günü dolayısıyla, Gazimağusa Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü’n tens cihazı hediye etti.

KHYD’den verilen bilgiye göre, ziyarette Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü 2021-2022 Dönem Başkanı Leyla M. Hurşit, 2021-2022 Dönem Kulüp Saymanı Ziya Salman, 2021-2022 Dönem Kulüp Sekreteri ve aynı zamanda geçmiş dönem Başkanı Sibel Şadın hazır bulundu.

Başkan ve üyeler, yardımlarının devam edeceğini dile getirip ve yeni hizmetlerde yeniden buluşmayı temenni etti.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail ziyaret esnasında, yıllardır Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü’nün Derneği hiç yalnız bırakmadığını ve her zaman destek verdiğini belirtti. Kocaismail, Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü üyelerine sağlık bereketinde bir hayat dileyerek, her bir kanser hastası adına teşekkür etti.

Bir eksiklik giderildi

Öte yandan Mağusa Kale Lions Kulübü, 8 Eylül Fizyoterapistler Günü dolayısıyla, Gazimağusa Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü’ne tens cihazı hediye etti.

Mağusa Kale Lions Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre etkinliğe, Başhekim Vekili Dr. Eyüp Göksu, fizik tedavi bölümünde çalışan fizyoterapistler, Kulüp üyesi Dr. Ln Şerife Göksu, Kulüp sekreteri Prof. Dr Ln Sonuç Zorlu Oğurlu, Kulüp başkanı Ln Özlem Bilgehan ve Federasyon Başkan 1. Yardımcısı Kulüpler Sorumlusu Doç. Dr Ln Süheyla Erbilen de hazır bulundu.

