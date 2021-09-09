‘Bu ayıbı silmeliyiz’

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Bakanlar Kurulu’nun merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarın çevre düzenlemesini devretmesi halinde, belediyenin bu görevi üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. Harmancı, kardeş belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile birlikte ortaklaşa hazırladıkları “Raif Rauf Denktaş Anıt Mezarı Çevre Düzenleme Projesi’nin” taslağının ve mali kaynağının hazır olduğunu da açıklayarak, “Bizim amacımız kesinlikle yıllardır süren bu ayıbın bitirilmesidir” diye konuştu. Harmancı, Denktaş’ın anıt mezarı alanının çevre düzenlemesinin 10 yıldır yapılamamasının toplumun ayıplardan biri olduğunu ifade etti.

Maliyeti 4 milyon TL

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, basın toplantısı düzenleyerek, projeyi ayrıntılı bir şekilde kamuoyu ile paylaştı. Bilgilendirme toplantısına, merhum Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kızları Ender Denktaş Vangöl ve Değer Denktaş ile torunu katıldı.

Harmancı, Raif Rauf Denktaş Anıt Mezarı Çevre Düzenleme Projesi’nin taslağının ve mali kaynağının hazır olduğunu, fizibilite çalışması ile altyapılarına ilişkin detaylı çalışmalarının da tamamlandığını belirtti.

Mehmet Harmancı ayrıca, hükümetin projeye farklı unsurların dahil edilmesini istemesi halinde de bunları aile ile de istişare edilerek, projenin geliştirebileceğini de söyledi.

İBB ile ortaklaşa geliştirilen projenin maliyetine ilişkin Harmancı, projenin 4 milyon TL’lik bir maliyeti olduğunu, LTB’nin üzerine düşecek olan bir kısım varsa bunu karşılayacağını ancak şu anki tabloda İBB’nin tüm finansmanı sağlayabileceği yönünde olduğunu ifade etti.

Projenin detayları

LTB Başkanı Harmancı, LTB ve İBB ortaklığında geliştirilen “Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı Çevre Düzenlemesi Projesi”nin detayları hakkında bazı bilgiler paylaştı.

Harmancı, bu projenin en temelinden yeşil alanın ayağa kaldırılması projesi olduğunu ifade ederek, “Merhum Cumhurbaşkanı’na yakışır bir alana çevrilmesi ve burayı ziyaret eden insanların anıt mezarın etrafında dolaşırken hem ona yakışır, hem de güzel vakit geçirecekleri bir alan yaratma projesidir” dedi.

Söz konusu alanın 100 dönüme (100.000 metrekare) yakın bir alan olduğunu, mevcut yeşil alanının

50 bin metre kare olduğunu belirten Harmancı, proje ile 25 bin metrekare daha yeşil alan ekleneceğini, yaklaşık 1.2 km yürüyüş parkurunun tartan pistten, geri dönüşüm malzemesinden yapılacağını, bin 300 metre karelik fiziksel aktivite alanlarının, çocuk oyun grupları ve açık hava spor egzersiz aletleri, kaykay pisti, üç boyutlu satranç ve mini amfi, su oyunları kurulacağını, toplam 203 araç kapasiteli ve beş otobüs kapasiteli oto park alanı inşa edileceğini, güneş enerjisinin kullanılacağı ve elektrik ve sulama sisteminin ise yenileneceğini söyledi.

Projenin en büyük destekçilerinden birinin İBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu ifade eden Harmancı, İmamoğlu ile bu konuda iki “pozitif” görüşme yaptıklarını, bütün süreçleri baştan sona birlikte ele aldıklarını, yerel firmalar ile bu projenin yapılması konusunda uzlaştıklarını da söyledi.

İmamoğlu’nun video mesajı

Harmancı, basın toplantısında, İBB Başkanı Erkem İmamoğlu’nun video mesajını da paylaştı. Erkem İmamoğlu video mesajında şunları söyledi:

“Esas olan Rauf Denktaş’a yakışan, Rauf Denktaş ismine yakışan güzel bir anıtın ve çevresinin düzenlenmesidir, bu noktada alınacak bütün kararla saygımız sonsuzdur. Esas olan buranın yapılması, en güzel şekilde yapılmasıdır. Bu veya başka vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin birliği, varlığı ve maneviyatı noktasında yapılacak her türlü göreve, İstanbul’da hazır hemşerileri, dostları vardır. Bunu bilmelerini istiyorum. Biz, böylesi bir süreci başlattık, ama tabii sonrasında alınan farklı kararlar var. Elbette ki, en güzel şekli ile yapılması benim için değerli, yola çıkanlara başarılar diliyorum. Yine bizden katkı isterlerse, hazırız.”