Deneme süreci

QR kodlu formuyla ülkeye giriş uygulaması pilot olarak Ercan Havalimanı’nda başladı. Ercan Havalimanı’ndan sonra kara kapılarına da bu sistemin kurulacağı belirtildi. Ayrıca deniz giriş kapılarında da QR kodlu formuyla giriş sisteminin hayata geçeceği açıklandı.

Geçen Pazartesi uygulanmaya başlayan ve yolcuların test ve aşı bilgilerinin kontrolünü hızlandırmayı hedefleyen QR kodlu formu, adaya giren günlük 4 bin civarındaki yolcudan yaklaşık 500 tanesi dolduruyor.

Ercan Havalimanı’nda kurulan kontrol noktalarında, Sağlık Bakanlığı görevlileri tarafından yolcuların yolculuk öncesinde adapass.gov.ct.tr adresinden doldurdukları QR kodlu form sorgulanıyor.

Adapass Yetkilisi Ekrem Yurdakul, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararı ile başlayan uygulama hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bilgi verdi.

Yurdakul, bilgilerini siteden form doldurarak yükleyen yolcuların sistemden kontrol edildiğini ve yüklediği dökümanların doğrulanmasıyla ülkeye hızlı bir şekilde girişinin sağlandığını anlattı.

Günde yaklaşık 4 bin civarında yolcu olduğu ve bunlardan 400-500 tanesinin bilgilerini yolculuk öncesinde siteye yüklediği bilgisini paylaşan Yurdakul, bu sayının ilerleyen günlerde artacağına inanç belirtti.

Yurdakul, “Formu doldurmayanlar ve yanlış veya eksik dolduranlar manuel prosedürden geçiyorlar. Bu kişiler adaya gelmeden üç kategoriye ayrılıyor. Belgelerini düzgün doldurup doğrulananlar, belirsiz bilgi verenler, karantina zorunluluğu olan ülkelerden gelenler veya aşı belgesi olmadan gelenler” dedi.

Ercan Havalimanı’ndan sonra deniz ve kara kapılarına da bu sistemin kurulacağını aktaran Yurdakul, sistemin maliyetinin yüksek olmadığını da belirtti.

Yakında testler yapılırken kimlik numarası ile değil, ada kod ile kayıt yapılacağını da belirten Yurdakul, bunun için de gerekli altyapıyı hazırladıklarını aktardı.

