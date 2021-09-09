"Görülmemiş işler bunlar"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı’nın UBP kurultayıyla ilgili arabuluculuk rolü üstlendiğinin Başbakan Ersan Saner tarafından açıklandığını belirterek, “CTP kurultaya gidecek olsa Tatar bizi de mi uzlaştırmaya çalışacak? Bu memlekette görülmemiş duyulmamış işler yapılıyor” dedi. Erhürman, egemenlik ve iki devletli çözüm talebinde bulunanların, kendi içlerinde egemenliğe saygı duymadıklarını ve Meclis’in itibarını yerle bir ettiklerini söyledi.

Erhürman, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere katıldığı bir televizyon programında, ana muhalefet partisi olarak erken seçim talebinde bulunmaları hakkında yorum yaparak, “UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin” erken seçim hükümeti olarak kurulduğunu, sadece bu sebepten dolayı dahi erken seçim yapılması gerektiğini savundu.

“Hükümetin kötü yönetiminin bile erken seçim için yeterli bir sebep olduğunu “dile getiren Erhürman, “Ortaklar birbiriyle, bakanlar birbiriyle didişiyor, ortaklardan biri hükümetten ayrılmak istediğini açıklıyor. Memleketin hali ortada” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı’nın UBP kurultayıyla ilgili arabuluculuk rolü üstlendiğinin Başbakan Saner tarafından açıklandığını söyleyen Erhürman, “CTP kurultaya gidecek olsa Tatar bizi de mi uzlaştırmaya çalışacak? Bu memlekette görülmemiş duyulmamış işler yapılıyor” dedi. Saner’in pandemi sürecinin iyi yönetildiğine dair açıklamalarını da değerlendiren Erhürman, “Kış geliyor, okullar açılıyor. Vaka sayıları artıyor, ölü sayısı artıyor test sayısı düşüyor. Ama bu ülkede Başbakanlık yapan zat-ı muhterem, pandemi sürecinin atlatıldığını zannediyor. Ailesinden birisini kaybeden bir insanın acısını başka ülkede kaybedilen insan sayısı daha fazla diye hafifletebileceğini mi zannediyor?” dedi.

Erhürman, Saner’in daha kötü durumda olan ülkelere bakıp buradaki durumun iyi olarak değerlendirmesini “Poliyannacılık oynamak” olarak nitelendirdi.

CTP Tel-Sen’i ziyaret etti

CTP Genel Başkanı Erhürman ve Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası’nı (Tel-Sen) ziyaret etti.

Erhürman ziyarette, Kıbrıs Türk halkının kendi kurum ve kuruluşlarını yönetme yeteneğine sahip olduğunu vurguladı. CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Tel-Sen Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede konuşan Erhürman, CTP’nin kamu tekeli yerine özel tekel getirilecek bir modeli kabul etmeyeceğinin de altını çizdi.

