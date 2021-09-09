Cevap bekliyorlar

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, New York’ta ortak bir görüşme gerçekleştirilmesi yönündeki girişimlerinin Kıbrıslı Türk müzakereci Ergün Olgun’un Kıbrıs Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’le görüşmeyi reddiyle “karşı karşıya kaldığı”nı belirtti.

Anastasiadis’in “Omega” kanalına yaptığı açıklamalar sonrasında Kıbrıs Rum tarafının nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin bir soruya karşılık Pelekanos, Anastasiadis’in 30 Ağustos’ta BM Genel Sekreteri’ne bir mektup göndererek, ortak görüşmeye hazır olduğunu ilettiğini ve yanıtın beklendiğini ifade etti.

Pelekanos, Kıbrıs Türk tarafının bu reddinin aşılması amacıyla kulis faaliyetleri olup olmadığı şeklindeki bir soruya “diplomatik girişimler her zaman olur ve olacaktır” yanıtını verdi.

Pelekanos, “Asıl konu, onların müzakerecisi gelip bizim müzakerecimizle bir görüşme gerçekleştirmeyi reddederken, Tatar’ın Anastasiadis’le bir görüşmeyi kabul etmesini ne kadar bekleyebileceğimizdir” şeklinde konuştu.

Pelekanos; “Biz her halükarda mektubu gönderdik ve bu görüşmenin gerçekleşmesi için bazı baskıların olacağını umut ediyoruz” şeklinde devam etti.

Pelekanos ayrıca, Anastasiadis’in önceki gün yaptığı açıklamada 1960 Anayasası’na dönüş önerisi konusunda daha net ifadelerle açıklık getirdiğini de sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Nikos Anastasiadis, Dışişleri Bakanını Durdurdu” başlığı altında verirken, Anastasiadis’in 2023 başkanlık seçimlerine ilişkin açıklamasıyla, adaylık konusunda adı sıkça gündeme gelen Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in “frenine bastığı” yorumunda bulundu.

Konuya ilişkin haberler Alithia’da “Müzakere Umut Ederken Türkiye Tehditler Savuruyor – Kıbrıs Türk Tarafının Diyaloğu Reddetmesi Lute’un Gelişini İptal Etti”; Haravgi’de “Başkan Aynı Dengesiz Gidişatını Sürdürüyor – 1960 Anayasasına Dönüş Önerisi Müzakerelere Götürmez” başlıklarıyla yer aldı.