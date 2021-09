1960’a dönüş olmayacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Kıbrıs Cumhuriyetine dönme” görüşünü sürekli paylaştığını belirterek, 1960’a dönüş diye bir şey olamayacağını söyledi.

Tatar, 18 Eylül’de New York’a gidişi öncesinde kendisinin de değerlendirmeleri olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’deki temaslarını tamamlayarak dün yurda döndü. Tatar, Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyerek, açıklamalarda bulundu. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadİs’in “Kıbrıs Cumhuriyetine dönme” görüşünü değerlendiren Tatar, 1960’a dönüş diye bir şey olamayacağını söyledi ve 18 Eylül’de New York’a gidişi öncesinde kendisinin de değerlendirmeleri olacağını belirtti.

Baş müzakereci ve özel temsilcisi Ergün Olgun’un TC Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle New York öncesinde bazı değerlendirmeleri olduğunu dile getiren Tatar şöyle konuştu:

“Biz de son durumu netleştirmek suretiyle New York’a gideceğiz. Orada BM Genel Sekreteriyle yapacağımız toplantıdan sonra ikili görüşmeler ve Rum tarafıyla görüşme olur mu olmaz mı ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama benim için önemli olan ve Türkiye’nin de bize verdiği tam destekle yan yana yaşayan iki eşit egemen devletin iş birliğiyle ancak Kıbrıs’ta bir anlaşma olabileceği noktasındaki pozisyonumuz açık ve nettir. Geri adım atmamız söz konusu değildir. Zaten bu konuyu özellikle ben Cumhurbaşkanı seçildikten sonra paylaşmış bulunmaktayız.”

Kendisini eleştirenleri kınadı

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin çeşitli bölgelerini ziyaret etmesi, halkla buluşması ve çeşitli mesajlar vermesi hususunda kendisini eleştirenleri kınadı.

Türkiye haricinde yerlere de gittiğini, gitmeye devam edeceğini ifade eden Tatar, geçmişte de Kıbrıslı Türk Liderlerin Türkiye’de benzer temas ve ziyaretler gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Tatar, “KKTC Cumhurbaşkanı Türkiye’de temaslar yaptığımda, KKTC’nin büyük bir istikrar ve güvenle yoluna devam ettiğini söylediğimde, bölge halkının güven ve sevgisini aldığımda bunun KKTC’ye de illa ki olumlu yansıyacak, olumlu neticeler verecek” dedi.

International Crisis Group yetkililerini kabul etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tatar, dün International Crisis Group yetkililerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, International Crisis Group’un, uluslararası anlamda tanınmış ve söz sahibi bir kurum olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu bağlamda kurum tarafından yayınlanan raporların ve yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirtti.

Gençlerle bir araya geldi

Bu arada Cumhurbaşkanı Tatar, dün yurda dönmeden önce çeşitli ziyaretler için gittiği Konya'da, Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü'nün Ada'daki Varoluş Mücadelesi" konulu söyleşide gençlerle bir araya geldi.

Türkiye ve KKTC'nin Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz'deki milli ve ulusal çıkarları koruyabileceğini vurgulayan Tatar, "Ben, Türkiye'yi seven, Türkiye'ye yakın, sadece siyasi düzeyde değil, sivil toplum kuruluşları, belediyeler gibi her türlü iş birliğinin geliştirilmesi anlayışına sahip bir insanım. Özellikle gençlerimizin Kıbrıs davasına, bu milli davamıza olan inançlarını artırmak istiyorum." diye konuştu.

Tatar, Kıbrıs ile ilgili konuşacak çok şey olduğunu, Kıbrıs'ın her gün gündeme geldiğini söyledi.