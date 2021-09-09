Birlikten kuvvet doğar

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 36 ilkokula bilgisayar bağışında bulunan Ramadan Cemil İşletmeleri yöneticilerini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre; Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de 36 ilkokula bilgisayar bağışında bulunan şirket yetkililerine teşekkür eden Amcaoğlu, genelde ülkeye, özelde eğitime, devlet ve özel sektörün birlikte sahip çıkmasının önemine vurgu yaptı.

Amcaoğlu, “İçinde olduğumuz sıkıntılı dönemde, bağışlarınızla örnek oldunuz, eğitim adına yapılan bu bağışa büyük değer vermekteyiz, bir kez daha teşekkür ederiz” dedi.

Açıklamaya göre, Ramadan Cemil İşletmeleri’nin bir kuruluşu olan Ram Trading Limited, Arçelik, bu yıl KKTC distribütörlüğünün 25’inci yılını kutluyor. Şirket yönetimi, 25. yıl kutlamaları kapsamında okullara bu bağışı yapma kararı aldı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile koordine edilen bir projeyle 36 ilkokula bilgisayar bağışı yapıldı. Ayrıca, Arçelik Teknik Servis Stajyer Programı kapsamında işbirliği içerisinde olduğu Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’ne de, öğrencilerin 3 proje ile Teknofest’e katılabilmeleri için özel tasarım bilgisayarı bağışladı.

Bilgisayarlar, Milli Eğitim Bakanı Amcaoğlu, Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket, Ramadan Cemil İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Işın Ramadan Cemil, Genel Koordinatör Ramadan Cemil Debbağ, Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları Yöneticisi Yeşim Özenirler Alagöz ve Ram Trading Arçelik Satış Müdürü Recep Atamer’in katılımlarıyla gerçekleşen bir törenle bakanlığa teslim edildi.