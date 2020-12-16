Hükümete baskı var

Güney Kıbrıs’ta artan Covid-19 vakaları nedeniyle geçtiğimiz hafta açıklanan ek tedbirlerin yankıları sürerken, ticari merkezler (mall) ve kiliselerin açılmasına esneklik gösterilmesi yönündeki baskıların da arttığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Mall-Kiliselere Gevşeme” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta açıklanan ek tedbirler çerçevesinde faaliyetleri duran işletmelerin süren tepki ve baskılarının, hükümeti; bazı kısıtlamaları yeniden gözden geçirmesine iteceğinin göründüğünü yazdı.

Hükümetin, bu yönde kesin karar almamakla birlikte büyük ticari merkezlere yönelik esnekliklerin Noel yortusu alışverişi ışığında yakın olduğunu yazan gazete, şehirlerin ana yollarında hafta sonunda kaydedilen görüntünün, alınan ve bir haftadan beri yürürlükte olan tedbirlerden bazılarının, Coronavirüsün yayılmasını önleme çabasına ilişkin istenilen sonucu vermesinin mümkün olmadığını ortaya koyduğunu belirtti.

Gazete müteşebbis çevrelerin de perde gerisinde ilgili kararların değişmesi yönünde baskı yaptığını yazdı.

Habere göre Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, büyük ticari merkezlerin temsilcileri ile telekonferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Gazete haberinde ayrıca Noel yortusu günlerinde vatandaşların kiliselerde ibadet etmesine ilişkin kararların yeniden gözden geçirilmesi ihtimalinin bulunduğunu da yazdı.

Sen Sinod üyeleri aşı olacak

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde Sen Sinod Meclisi üyelerinin çoğunun, şahsi doktorlarıyla istişarenin ardından Covid-19 aşısı olacağını yazdı.

Gazete aşılanmayı ‘komplo teorisi anlamında’ askıya almayan ilk kişilerin Başpiskopos II.Hrisostomos, Cikko Manastırı ve Dillirga Bölgesi Piskoposu Nikiforos, Baf Metropoliti Yeorgios, Tamasu ve Orinis Metropoliti İsaias olduğunu belirtti.

Sen Sinod Meclisi’nin son gerçekleştirdiği toplantıda aşı konusunda uzmanların görüşlerine başvurduğunu belirten gazete, tüm üyelerin reaksiyonun, aşının kabul edilmesi yönünde olduğunu da yazdı.

8 yaşındaki çocuk bayıldı

Alithia gazetesi bir başka haberinde, Limasol’da bayılan 8 yaşındaki erkek çocuğun Coronavirüs olduğunun tespit edildiğini yazdı.

Habere göre 8 yaşındaki çocuk bayılması neticesinde Makarios Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada yapılan tetiklerde Corona olduğu tespit edildi.

Makarios Hastanesi Pediatri Servisi sorumlusu Avraam İlias, çocuğun, Coronavirüs nedeniyle bayıldığını belirtirken, çocuğun basınç odasında tedavi altına alındığını söyledi.

İlias, hastanede tedavi gören ve Coronavirüs tespit edilen 7 günlük bebeğin durumunun da iyi olduğunu açıkladı.