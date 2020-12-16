Tatar: İzinden gideceğiz

Güzelyurt Belediyesi’nin çevre düzenlemesini yaptığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 39.Tümen Komutanlığı tarafından büstü tedarik edilerek yenilenen Akçay Atatürk Büstü, düzenlenen törenle açıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zaifer’in yanı sıra bazı milletvekilleri, askeri yetkililer ve köy halkı katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, Atatürk’ün izinden gitmenin, Atatürk’ün ortaya koyduğu önemli değerlere sahip çıkmanın vazifeleri; çocuklara ve davayı emanet aldıkları atalarına karşı ise vefa borcu olduğunu vurguladı.

Başbakan Saner de konuşmasında, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın anıt mezarının tamamlanmasının, hükümetin öncelikleri arasında bulunduğunu kaydetti.

Dereliköylü: Emeği geçenlere teşekkürler

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü açılışta yaptığı konuşmada, büstün heykelini köye kazandıran 39.Tümen Komutanlığı’na, çevresi ve işçiliğine katkı koyan Güzelyurt Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Dereliköylü, büstün köye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Özçınar: Küçük ve Denktaş’ın heykelleri de yapılacak

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, açılışın uzun zamandır planlandığını ancak pandemi nedeniyle gerçekleştirilemediğini kaydetti.

Özçınar, sadece Atatürk’ün değil toplum liderleri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın da heykellerini köy ve kent meydanlarına kazandırma arzusunda olduklarını belirtti.

Törende anı plaketi de takdim edildi. Konuşmaların ardından izaz ikramda bulunuldu.