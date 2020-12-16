Mücadele çok zor

Coronavirüs testleri pozitif çıkan ve 5 gündür Pandemi Merkezi’nde bulunan Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çalışanı Kemal Eşref Oktar ile eşinin tedavisi sürürken, çiftlerden biri dün yoğun bakıma alındı.

Solunum sorunu çeken eşinin dün itibariyle yoğun bakıma alındığını duyuran Kemal Eşref Oktar, sosyal medya paylaşımında hem yaşadıklarını anlattı hem de uyarıda bulundu. Oktar, eşinin ve kendisinin yaşadığı fiziksel acıları aktardığı paylaşımında, “Eğlence merkezlerine gitmezseniz ölmezsiniz, mesafeyi, maskeyi ve hijyeni uygularsanız bir şey kaybetmezseniz” uyarısında bulundu. Oktar, diyabet hastası olmasına rağmen Corona ile mücadelenin daha zor olduğunu belirtti.

Eşimi yoğun bakıma aldılar

Oktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Covid-19 teşhisi ile karantina servisine eşim ile birlikte yatırıldığımızın ilk üç̧ günü dayak yemiş̧ gibi ağrılarımız vardı. Kuru veya sulu öksürük boğazımızda yakarak bizi zorluyordu, Ani sıcaklıklarımızın çıktığını veya üşüdüğümüzü hissediyorduk. İçtiğimiz su bile acımtırak geliyordu.

Ben 56 yaşında ve diyabet hastası bir insanım… İnanın diyabetle mücadele etmek bu illetle mücadele etmekten çok daha kolaymış̧… Eşimi yanımdan alıp yoğun bakıma götürmek zorunda kaldılar. Çünkü eşimin solunumu maalesef açılmıyordu. Eminim erken zamanda yanıma getirecekler. Çünkü bu birimde hizmet veren hemşirelerimiz, hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanları üstün bir gayret ile çalışmaktadırlar. Bu yüzden eminim diyorum, bu yazdıklarımı okuyan herkese sesleniyorum. Eğlence merkezlerine gitmezseniz ölmezsiniz, mesafeyi, maskeyi ve hijyeni uygularsanız bir şey kaybetmezseniz. Yok, eğer bildiğinizi okuyacaksanız yazdıklarıma hazırlıklı olun, takdir sizlerin.”