Kuzeyde 17, güneyde 339 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 17, Güney Kıbrıs’ta ise 339 yeni vaka tespit edilirken, 2 can kaybı oldu. Türkiye’de ise 32 bin 102 vaka yeni vaka tespit edildi, 235 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 17 yeni vakadan 8’inin yerel olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 714 olduğunu, 17 pozitif vakaya rastlandığını, 16 kişinin taburcu edildiğini kaydetti.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1’nin deniz yolu, 2’sinin hava yoluyla ülkeye girdiğini, 6’sının daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını, 8’nin de yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bu arada Bakan Pilli, dünyayı saran ve Kuzey Kıbrıs’ta da etkin olan Covid-19 salgını ile ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu. Bakan Pilli, Coronavirüs testi pozitif çıkanlara çağrı yaparak, “Coronavirüs testiniz pozitif çıktıysa tüm temaslılarınızı, temaslı ekibimize bildirin" dedi.

Pilli, temaslı listesi verilirken kişilerin atlanmaması gerektiğini vurgulayarak, temaslı olduğunu bilen kişilerin ise kendini saklamaması çağrısında bulundu.

Pilli: Temaslılar gizlenmesin

Bakan Pilli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Salgını daha kısa sürede kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek için temel kurallardan bir tanesi de temaslıları tespit etmek ve bu kişilerin başka kişilerle temasını kesmektir. Temaslı olduğunu bilen kişilerin temel görevlerinden biri ise temaslı olduğunu Sağlık Bakanlığı’na bağlı temaslı ekibine bildirmektir. Lütfen bu kişiler kendilerini gizlemesin. Temaslı kişiler, 1102 numaralı hattımızdan arayıp ekibimize bilgi vermeli ve yardım istemelidir. Bu bir vatandaşlık ve insanlık görevidir.”

Temaslıların, önlem almadan hayatına devam etmesinin veya temasın ilk günlerinde test yapmasının anlamı olmadığını vurgulayan Pilli, temaslı kişilerin testlerinin temastan sonra en erken beşinci günden sonra pozitifleştiği bilgisini verdi.

“Bu nedenle temaslıların ilk iki günde yaptırdıkları test sonucuna göre karar vermeleri büyük bir yanlıştır” diyen Pilli, vatandaşların Bakanlık ve sağlık ekiplerine bu konuda yardımcı olması halinde, salgının daha erken zamanda kontrol altına alınacağını ve ancak o zaman normal yaşantıya dönülebileceğini anlattı.

Pilli, açıklamasında şunları kaydetti:

“Unutulmamalıdır ki; eğer bugüne kadar bir başarı elde ettiysek, bunda temaslı ekibimizin ciddi çalışmasının büyük payı vardır. Başarı ancak herkesin kendi üzerine düşen görevleri yerine getirmesiyle sağlanmaktadır. Ceza ve yasaklarla bir yere varmamız mümkün değildir. Herkes kendi kendinin, yakınının, komşusunun polisi olmak zorundadır. Her şeyi devletten beklemeden, lütfen kendi vazifelerimizi yerine getirelim. Bugüne kadar Covid- 19’la birlikte mücadele ettik, şimdi ve gelecekte de birlikte mücadele edeceğiz. Bu salgını hep birlikte yeneceğiz.”

Güneyde 2 yeni can kaybı

Güney Kıbrıs’ta da son 24 saatte yapılan 4 bin 989 test sonucunda 339 yeni vaka belirlenirken, 2 can kaybı daha yaşandı.

Rum yetkililer, 91 ve 74 yaşlarındaki iki erkek hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güney Kıbrıs’ta toplam can kaybı 84’e, vaka sayısı ise 15 bin 789’a yükseldi.

Türkiye’de ürküten artış

Türkiye’de ise rekor vaka artışları sürdü. Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel Coronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 235 kişi Coronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 16 bin 881’e yükseldi. Toplamda 21 milyon 490 bin 195 test yapıldı. Son yapılan 206 bin 190 testten, 32 bin 102 yeni vaka sayısı, 5 bin 105 kişinin de hastaneye yatan vaka olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 1 milyon 898 bin 447 olduğu, dün iyileşen 29 bin 247 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 661 bin 191’de yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 5 bin 988 olduğu açıklandı.