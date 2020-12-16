Filo genişledi

Girne Belediyesi, Avrupa Birliği Toplum Kalkınması IV. Hibe Programı kapsamında finanse edilen “Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri” projesinde kullanılmak üzere beş adet araç satın aldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, projenin bir parçası olan katı atık transfer istasyonu inşaatına yakın bir tarihte başlanacağı duyuruldu.

Transfer istasyonu faaliyetlerini desteklemek için beş adet araç alan Belediye, araçlardan 2’sinin çekirge, 2’sinin damperli kamyon ve 1’inin damperli kamyonet olduğunu açıkladı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Transfer İstasyonu’nun atık depolama alanı olmadığını; yerel atık depolama araçlarıyla atıkların daha büyük araçlara yüklenerek, geri dönüşüm arıtma ve bertaraf için bitiş noktasına nakil edilmek üzere geçici olarak boşaltılan bir işleme alanı olduğunu söyledi. Güngördü, atık toplama hizmetlerinin verimliliğinin artacağını vurgulayarak, Kuzey sahil şeridinde katı atık yönetimi konusunda iyileşme olacağını anlattı.

