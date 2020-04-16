Paketler kaldı

Ömer KADİROĞLU

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü ile China Bazaar iş birliği ile ihtiyaçlı ailelere yapılması planlanan gıda yardımı oluşacak kalabalık nedeniyle Lefkoşa Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden tüm izinler alınmış olmasına rağmen iptal edilen yardım paketi projesi evlere dağıtım şeklinde sürecek. China Bazaar önünde toplanan vatandaşlar ise polis tarafından geri gönderildi.

Diyalog’a konuşan Gençlik Gücü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Öztemer, “Engel ne olursa olsun bu yardımları yapmaya devam edeceğiz” derken Asbaşkan Serdal Isladırcıoğlu da, LTB başkanı Mehmet Harmancı’nın kendilerine süreç içerisinde yardımcı olduğuna değinerek, başka yollarla da olsa ihtiyaçlı kişilere yardım etmeye devam edeceklerini söyledi.

Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin de kulübün herhangi bir izin talebinde bulunulmadığına dikkat çekerek, “ Birinci önceliğimiz toplum sağlıdır” dedi.

Serdal Isladırcıoğlu (Gençlik Gücü Asbaşkanı)

“Kulüp olarak burada ihtiyaçlı ailelere gıda yardımı yapacaktık. Yetkili mercilerin bir kısmından izin aldık, bir kısmından alamadık. Lefkoşa Türk Belediyesi ile iş birliği yaparak onların kontrolünde bu dağıtımları yapacaktık. Kaymakamlık, tepki aldıklarını ve yapacağımız çalışmanın doğru olmadığını bildirdi.

Mecbur olarak organizeyi iptal ettik ancak yardımları gerekli izinleri alarak ev ev dolaşıp dağıtacağız. Telefonla bize ulaşan ihtiyaçlı kişilere götürebildiğimiz kadar götüreceğiz.”

Ahmet Öztemer (Gençlik Gücü yönetim kurulu üyesi)

“İhtiyaçlı bin aileye yardım paketi dağıtacaktık. Belediye ile iş birliği yaptık ve gerekli tüm tedbirleri aldık. Lefkoşa Kaymakamı, izdiham olacağı gerekçesi ile yapmayı planladığımız gıda dağıtım çalışmasını iptal etti.

Kaymakamlıktan evlere dağıtım yapmak için bir izin talebinde bulunacağız.

Hüseyin Gültekin (Lefkoşa Kaymakamı)

“Dağıtımın yapılacağını sosyal medyadan öğrendik. Kulübün bizden herhangi bir izin talebi olmadı. Bin aileye yardım yapılacağını gördük ardından da China Bazaar Direktörü Mazhar Bey beni aradı. Biz de yapılacak çalışmanın uygun olmayacağını, sosyal mesafenin korunamayacağı gerekçesi ile iptal edilmesi gerektiğini söyledik. Mazhar Bey ile yaptığımız görüşmede kendilerine yardımların Kızılay veya derneklere yapılmasının daha sağlıklı olacağı şeklinde önerimiz de oldu. Böylesi bir çalışmaya kesinlikle karşı değiliz. İlçe Emniyet Kurulumuzla durumu inceleyip uygunluğu varsa gereken yardımı kendilerine yapmaya hazırız.”