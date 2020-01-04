Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 5’ici hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı ‘Kış Kampanyasında’ 5’inci hafta çekilişi yapıldı.

Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi.

Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.

Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.

Kış Kampanyasının 5’inci hafta talihlileri şu şekilde açıklandı:



Çeyrek altın:

1)Vehbi Noyan Ulusoy/Girne

2)Tarık Aksaç/Lefkoşa

3) Ersin Desdur/Marmara

4)Vasıf Tahsildaroğulları/Gemikonağı

5)Mehmet Şanlı/Kaymaklı



Fanlı soba:

1)Gülbahar Parlak/Lefkoşa

2) Tünay Kanay/Mağusa

3) Ömür Tahsin/Gönyeli

4)Emine Rüstemoğluları/Lapta

5)Şenay Kargılı/Akçay



Ütü:

1)Gönül Kiremitcioğlu/Gönyeli

2)Nazenin Miroğlu/Girne

3)Yılmaz Deveci/İnönü

4)Gönül Latifoğlu/Hamitköy

5)Sinan Dede/Lapta



Tost makinesi:

1)Pembe Şenel/Gönyeli

2)Kezban Tuncerler/Lefkoşa

3)Oyal Tazeoğlu/Lefkoşa

4)Hüseyin Önay/Akova

5) Ecevit Karacanlı/Dikmen