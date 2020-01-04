Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 5’ici hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı ‘Kış Kampanyasında’ 5’inci hafta çekilişi yapıldı.
Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi.
Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 5’inci hafta talihlileri şu şekilde açıklandı:
Çeyrek altın:
1)Vehbi Noyan Ulusoy/Girne
2)Tarık Aksaç/Lefkoşa
3) Ersin Desdur/Marmara
4)Vasıf Tahsildaroğulları/Gemikonağı
5)Mehmet Şanlı/Kaymaklı
Fanlı soba:
1)Gülbahar Parlak/Lefkoşa
2) Tünay Kanay/Mağusa
3) Ömür Tahsin/Gönyeli
4)Emine Rüstemoğluları/Lapta
5)Şenay Kargılı/Akçay
Ütü:
1)Gönül Kiremitcioğlu/Gönyeli
2)Nazenin Miroğlu/Girne
3)Yılmaz Deveci/İnönü
4)Gönül Latifoğlu/Hamitköy
5)Sinan Dede/Lapta
Tost makinesi:
1)Pembe Şenel/Gönyeli
2)Kezban Tuncerler/Lefkoşa
3)Oyal Tazeoğlu/Lefkoşa
4)Hüseyin Önay/Akova
5) Ecevit Karacanlı/Dikmen