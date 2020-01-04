Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 5’ici hafta çekilişi yapıldı

20 talihli belirlendi

Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 5’ici hafta çekilişi yapıldı

 Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı ‘Kış Kampanyasında’ 5’inci hafta çekilişi yapıldı. 

Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi
Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı. 
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 5’inci hafta talihlileri şu şekilde açıklandı: 
                                                                                                                                                       
Çeyrek altın:                                                                                      

1)Vehbi Noyan Ulusoy/Girne
2)Tarık Aksaç/Lefkoşa 
3) Ersin Desdur/Marmara
4)Vasıf Tahsildaroğulları/Gemikonağı
5)Mehmet Şanlı/Kaymaklı

Fanlı soba: 
1)Gülbahar Parlak/Lefkoşa
2) Tünay Kanay/Mağusa
3) Ömür Tahsin/Gönyeli
4)Emine Rüstemoğluları/Lapta
5)Şenay Kargılı/Akçay

Ütü:
1)Gönül Kiremitcioğlu/Gönyeli
2)Nazenin Miroğlu/Girne 
3)Yılmaz Deveci/İnönü
4)Gönül Latifoğlu/Hamitköy
5)Sinan Dede/Lapta

Tost makinesi:
1)Pembe Şenel/Gönyeli
2)Kezban Tuncerler/Lefkoşa
3)Oyal Tazeoğlu/Lefkoşa
4)Hüseyin Önay/Akova
5) Ecevit Karacanlı/Dikmen

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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